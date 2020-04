Cameroun: Confinement - Hygiène renforcée à domicile

Les populations ont adopté et multiplié des astuces au quotidien pour barrer la voie au Covid-19.

C'est devenu un rituel pour Simone O. 38 ans, depuis que le Covid-19 fait des victimes au Cameroun. De retour à la maison après une journée de travail, c'est sous sa véranda qu'elle se déshabille. Vêtements, chaussures, sac, bijoux, tout ce qu'elle a arboré au cours de la journée est mis dans un sac plastique pour être trempé dans un récipient avec de l'eau et du javel. « Lorsque je franchis le portail, mes enfants savent déjà qu'ils doivent m'apporter le pagne que je vais mettre lorsque je me débarrasse des vêtements que j'ai portés pendant toute la journée. C'est que je suis pharmacienne, je rencontre beaucoup de monde au cours de la journée. Même comme je travaille en blouse, je préfère prendre ces précautions avant d'entrer chez moi pour protéger mes enfants », explique la dame. Chez les Owona, au quartier Mimboman, à Yaoundé, des mesures ont aussi été prises. Le personnel domestique a été réduit.

« Nous avons normalement huit employés : deux chefs cuisiniers, deux garçons de ménage, deux jardiniers, un coursier et un majordome. Désormais, nous nous sommes limité seulement à trois employés, nous avons privilégié ceux qui sont célibataires sans enfants comme ça, ils vivent chez nous, tout ceci pour éviter les aller-retour et ainsi limiter les risques de contamination et de propagation du Covid-19 », explique Esther Owona, la maitresse des lieux. Des précautions sont aussi prises pour éviter que les visiteurs ne ramènent le virus dans les domiciles. La famille Mbazoa par exemple, s'est dotée d'un thermo flash et a installé un distributeur de gel hydro alcoolique à l'entrée de la maison.

Une fois le portail du domicile franchi, chaque visiteur passe d'abord par la stérilisation des mains puis par la prise de température avant de faire son entrée dans le domicile. « Malgré le fait qu'on sensibilise, on demande aux gens de rester chez eux, il y en a qui viennent toujours, c'est pourquoi nous avons adopté ces mesures de protection, car dans notre domicile, l'hygiène est de mise », fait savoir dame Mbazoa. Pour ce qui est de l'intérieur, la mère de famille explique qu'elle nettoie constamment les poignets des portes, les interrupteurs, les robinets avec de l'eau de javel. « Les spécialistes font savoir que le virus a une durée de vie sur certaines matières, alors nous ne gardons rien de sale dans la maison. Le linge et les assiettes se lavent instantanément, après utilisation. Le sol est nettoyé deux fois par jour, le matin et vers 18 h. Pour la toilette, ma famille adopte désormais les gels douche et les savons antibactériens », ajoute Marcelle Mbazoa. Dans ces familles, comme dans plusieurs autres domiciles, l'hygiène est désormais de mise, guerre contre le Covid-19 oblige.

Lire aussi : Lutte contre la Covid-19 : les édifices publics désinfectés