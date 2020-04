Congo-Kinshasa: Paul-José Mpoku - Le Congolais raconte son confinement et parle du championnat émirati

Parti du Standard de Liège pour le Golfe au mercato hivernal, Paul-José Mpoku évolue au Al-Wahda à Abou Dabi. Actuellement confiné à cause du coronavirus, le footballeur international congolais s'est confié à la RTBF sur la façon dont se passe son confinement.

« On fait en sorte que cela se passe bien. Le temps est bon et même si la famille nous manque ça va. Nous sommes dans de bonnes conditions. Ils font tout pour que nous nous sentions en sécurité. Je suis avec mon épouse et mon fils. Et on fait en sorte d'être créatif. On doit toutefois respecter un couvre-feu entre 20 heures et 6 heures du matin. Ils nettoient et désinfectent les rues. On se doit d'être positif car certains vivent dans des conditions bien plus difficiles que nous », a-t-il dit.

Le milieu de terrain congolais a d'ailleurs évoqué ce à quoi ressemble une journée type pour lui en ce moment.« Le matin nous avons un temps de prière avec mon église via l'application » zoom « . Puis je vais jouer avec mon fils. La plage n'est pas très loin, sinon nous jouons dans le jardin. Je passe du temps avec mon épouse. Nous essayons d'être créatifs. On lit, on écrit... Et puis je m'entraîne bien sûr avec l'équipe via Zoom. A 17h30 ».

Parlant du niveau du championnat, Paul-José Mpoku estime que « ce n'est pas la Belgique mais tu dois faire attention. Il faut venir avec un très bon état d'esprit. Comme en Europe. Si tu veux performer à haut niveau. Ce que je fais. Je ne suis pas perçu comme une star. Je préfère que la star soit l'équipe ».