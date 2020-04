Maroc: Marouane Fellaini « Le plus dur est derrière moi »

De retour en Chine et dans son club du Shandong Luneng en mars pour débuter une préparation physique et surtout de réaliser des tests médicaux après l'endiguement du Coronavirus, Marouane fellaini avait été testé positif. Plus de trois semaines après, le milieu de terrain belge d'origine marocain est sorti de l'hôpital.

Dans un message posté sur les réseaux sociaux après sa sortie, il envisage un retour à l'entraînement avec ses coéquipiers de Shandong Luneng (Chine).

« Le moment est venu pour moi de remercier du fond du cœur le personnel médical et infirmier, mon club et le staff médical d'avoir bien pris soin de moi à l'hôpital. Le plus dur est derrière moi et, maintenant, le plus important est de continuer à se battre », a écrit l'ancien joueur de Manchester United sur son compte Instagram.

En Chine depuis février 2019, Marouane Fellaini est sous contrat avec le Shandon Luneng jusqu'à la fin de l'année 2021.