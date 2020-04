Sénégal: Une contribution de 500 mille francs CFA de l'UNAPAD

Kaffrine — L'Union nationale pour la promotion de l'agriculture durable (UNAPAD) a donné une contribution "symbolique" de 500 mille francs CFA pour soutenir la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a appris l'APS de son président, Sadimb Cissé.

"Le secteur primaire est aujourd'hui paralysé. La majeure partie de nos membres sont dans le secteur informel. Mais, nous avons jugé nécessaire de faire une contribution symbolique de 500 mille francs CFA pour appuyer le comité national de gestion des épidémies et participer à la lutte contre le Covid-19 au Sénégal. Ce fonds a été transféré au trésor public de Dakar", a dit le président de l'UNAPAD lors d'un entretien avec la presse locale.

Selon Sadimb Cissé, le Covid-19 devrait être un prétexte pour que les Sénégalais commencent dès maintenant à s'intéresser au consommer local."Les Sénégalais doivent consommer ce qu'ils produisent et éviter d'importer des produits qui ne sont pas souvent de qualité. Nous pensons que la maladie à coronavirus doit être une leçon et pousser les Sénégalais à s'intéresser à la consommation locale", a estimé M. Cissé.

Il a expliqué que l'UNAPAD veut révolutionner l'agriculture, moderniser l'élevage et pousser les Sénégalais à consommer davantage les produits locaux."L'UNAPAD est donc une structure qui regroupe le secteur primaire. Nous voulons renforcer et mettre en valeur les acquis des politiques de l'Etat dans les filières de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement", a ajouté M. Cissé.

Il souhaite que l'Etat achète les produits périssables des maraîchers de la vallée du fleuve Sénégal (nord) et des Niayes (ouest), pour leur venir en aide."Tous les marchés sont aujourd'hui fermés et il n'y a plus de cérémonie. Ces paysans n'ont plus où écouler leurs produits. Ils ont donc besoin de l'aide de l'Etat du Sénégal", a insisté le président de l'UNAPAD.Créée en juillet 2019, l'Union nationale pour la promotion de l'agriculture durable compte 20.000 membres répartis à travers tout le Sénégal.