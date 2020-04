Ile Maurice: Un officier de police interrogé durant la soirée aux Casernes...

Un policier qui effectuait le «sation orderly» au poste de police de La Tour Koenig a été interrogé durant la soirée par les officiers du Central Criminal Investigation Department. Cela fait suite à l'enquête qui a été initiée après qu'il a enregistré la plainte d'un caporal, qui a effectué une entrée contre le commissaire de police, estimant qu'il ne reçoit pas les équipements adéquats pour travailler en cette période où le Covid-19 sévit dans le pays.

Pour le caporal, le commissaire de police a failli à sa tâche selon l'article 7 de la Police Act, qui stipule que «every police officer shall be provided with the stave, arms, amunition and other equipment necessary to the discharge of his duty».

Mise au courant, la «police officers solidarity union» déplore la situation. «C'est un acte d'intimidation contre les policiers. Alors que les policiers ont des problèmes d'équipements, on interroge un policier parce qu'il a enregistré l'entrée consignée par un caporal», fustige l'inspecteur Jaylall Boojhawon.

De son côté, le service de presse de la police affirme qu'il n'y a pas de problème d'équipements...