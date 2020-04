Congo-Kinshasa: SCTP - Daudet Laya s'investit au redressement de l'entreprise

En compagnie du ministre des Transports et Voies de communication, Didier Manzengu, le Directeur général a.i de la Société commerciale des transports et des ports (SCTP), Daudet Laya, a visité la semaine dernière les installations du port de Matadi, dans la province du Kongo Central. Cette descente lui a permis d'entrer un peu plus en connaissance de la situation de cette entreprise du portefeuille de l'Etat qui éprouve d'énormes difficultés ces dernières années.

Pour le Directeur général de la SCTP, connaître les problèmes de l'ex-Onatra notamment ceux des arriérés des agents ne suffit pas. Il faut également y apporter des solutions.

Les agents de la Société commerciale des transports et des ports reconnaissent, cependant, une évolution dans la gestion de cette entreprise publique. Ils ne jurent désormais que par le directeur général intérimaire Daudet Laya, un fils-maison dont les débuts à la tête de cette entreprise fragile du portefeuille de l'Etat sont plus que prometteurs.

C'est donc dans ce registre de redressement de la SCTP que son nouveau manager s'investit depuis son avènement il y a une année. Et ses témoins incorrompus sont les agents et cadres de la SCTP qui sont tombés sous le charme de la touche managériale de leur nouveau patron. De surcroit, un enfant-maison.

Parmi les actions qui parlent à la place de Daudet Laya, il y a le retour du train express Kinshasa-Matadi, mais aussi et surtout le paiement de quelques mois d'arriérés de salaire des agents et cadres qui alignent de dizaines de mois successifs d'arriérés de salaire.

Nombre d'agents, responsables de famille, qui n'ont pas pu supporter la situation dégradante de l'entreprise sont morts d'accident cardio-vasculaire, voire de suicide. Il était donc très urgent de trouver un homme de la situation. Et Daudet Laya apparaît clairement comme le messie qu'attendaient les employés et même l'Etat congolais qui a besoin des entreprises fortes et compétitives pour son ambition de développement intégral.

"Nous demandons au président de la République de nous confirmer le DG ai Daudet Laya. Avec lui, nous avons l'espoir que les choses iront de l'avant. Il est fils-maison, il connaît nos problèmes et les moyens de les résoudre", plaide un agent du Kongo central. Un vœu exprimé par l'ensemble des agents de la SCTP.

« Le Peuple d'abord », cette vision socialiste du chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi prend de plus en plus corps au sein de la SCTP depuis l'arrivée de Daudet Laya.