Ile Maurice: COVID-19 - Renforcement de l'arsenal légal pour mieux préparer l'après confinement

communiqué de presse

GIS - 16 avril 2020 : L'Attorney Général et ministre de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, M. Maneesh Gobin, a annoncé que son bureau travaille actuellement sur un projet de loi en vue de renforcer l'arsenal législatif pour permettre au pays de faire face, dans les meilleures conditions possibles, à la levée du couvre-feu sanitaire.

Le déconfinement se fera en plusieurs phases, a-t-il fait ressortir lors du point de presse par visioconférence du Comité de communication sur le Covid-19 en début de soirée au bâtiment du Trésor à Port Louis. Le projet de loi prendra en compte les failles qui ont été notées au cours de l'imposition du couvre-feu sanitaire, et inclura les meilleures pratiques tirées de l'expérience et des leçons des autres pays.

La participation de tous les ministères et départements à ce projet de loi aidera aussi à couvrir un ensemble de domaines notamment les finances, la fiscalité, les lois du travail, l'ordre public et la discipline. Le projet de loi sera présenté à l'Assemblée nationale qui se réunira selon de nouvelles modalités mises en place pour limiter les risques de contamination du Covid-19.

Le ministre, également responsable du secteur agricole, a tenu à préciser que des supermarchés et des regroupements de petits et moyens commerces de différents endroits du pays sont venus prendre livraison de 139 tonnes de pommes de terre et 46 tonnes d'oignons à l'Agricultural Marketing Board aujourd'hui. Les Mauriciens pourront continuer d'acheter ces légumes sans difficulté.

Le Premier ministre et tous ses collaborateurs testés négatifs

Le deuxième test de dépistage pour le Premier ministre, Pravind Kumar Jugnauth, ainsi que pour les autres membres des Comités de haut-niveau et de communication sur le Covid-19,est négatif. Ils sont sortis de leur auto-isolement aujourd'hui.

Le porte-parole, Dr Zouberr Joomaye, a déclaré que pour le quatrième jour consécutif, aucun cas positif n'a été enregistré. Il a indiqué que c'était un signe encourageant et que ce phénomène de stagnation semble commun auxîles de l'océan Indien dont La Réunion, Les Seychelles et Madagascar. Ces pays, comme Maurice, ont adopté des mesures exceptionnelles similaires comme la fermeture des frontières aériennes et l'instauration du confinement.

Le nombre de cas positif à Maurice reste à 324 alors que 16 nouvelles guérisons sont à signaler, portant les chiffres de patients guéris à 81. Les cas actifs ont diminué pour atteindre 231. En additionnant les 277 tests de dépistage réalisés par le laboratoire central de Candos aujourd'hui, la quantité de test à ce jour s'élève à 9 180. Quant aux personnes en quatorzaine, elles ne sont que 259, les membres du personnels médical formant le plus gros contingent.

Néanmoins, Dr Joomaye a rappelé que la lutte contre le Covid-19 n'est pas encore terminée car les centres de traitement comptent toujours des patients hospitalisés. Ainsi, 39 malades sont à l'ENT, dont deux, sous respiration artificielle; 23 à l'hôpital de Souillac ; 18 au centre de Pointe aux Piments ; et 156 répartis dans trois hôtels dans la région nord du pays. Le porte-parole a affirmé que les tests de dépistage de normes internationales par les professionnels du laboratoire de Candos vont se poursuivre sur les patients suspects de Covid-19, et toute variation anormale au niveau des services de santé sera immédiatement détectée.