Soudan: Le Ministère de l'industrie et du Commerce lance " le programme de ma marchandise"

Khartoum — Un programme d'approvisionnement de denrées alimentaires aux citoyens, nommé " mon programme de marchandise ", a été lancé à l'initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce, les partenaires du gouvernement et du secteur privé et les forces de la liberté et de changement (FLC).

Le programme vise à réduire le coût de la vie et à fournir les marchandises de base à tous les États du Soudan via le système de gouvernance électronique.

Le Sous-Secrétaire du Ministère de l'Industrie et du Commerce, Mohamed Ali, a déclaré devant le forum de l'Agence Soudanaise de Presse que le programme est un partenariat entre le gouvernement et le secteur privé, qui sont représentés au sein des ministères de l'industrie, des finances, du travail et du gouvernement fédéral, la banque Al-Nilain et l'union des hommes d'affaires, indiquant que les marchandises seront fournies en coopération avec les fournisseurs et les distributeurs moyennant des centres de vente réduit dans tous les États du pays.

Le sous-secrétaire a souligné que le programme est durable qui contribue à réduire les prix, ajoutant que le ministère a de nombreux plans et stratégies pour réduire le fardeau de la vie des citoyens, soulignant le rôle du ministère dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Il a noté que le ministère a établi un département pour financer les produits de base, louant le groupe de partenaires et leurs efforts pour faire réussir le programme.

De son côté, le directeur du programme Mujahid Ali Al-Hassan a affirmé que le programme est un effort national concerté basé sur la gouvernance électronique.

Il a déclaré que l'objectif du programme est de fournir des produits de base avec un système de quotas pour chaque citoyen et famille, notant que les produits sont suffisants pour un mois complet.

Pour sa part, Amina Mohamed Sheen, représentante des Forces de la Déclaration de liberté et de changement dans "mon programme de marchandises", a affirmé que le pas vise à réduire le coût élevé de la vie, chose qui préoccupe grandement les FLC.