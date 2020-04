Burkina Faso: Couvre-feu à Kaya - Randonnée nocturne avec la police

Afin de lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus au Burkina Faso, le président du Faso a instauré depuis le 21 mars dernier, et cela jusqu'à nouvel ordre, un couvre-feu de 19 heures à 5 heures du matin sur toute l'étendue du territoire national. Dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 avril 2020, nous avons effectué une sortie avec une patrouille de la police nationale pour constater l'effectivité de l'application de cette mesure dans la ville de Kaya.

Comme à l'accoutumée depuis l'instauration du couvre-feu, la circulation se densifie à moins d'une trentaine de minutes de son entrée en vigueur dans la cité des cuirs et des brochettes au « koura koura ». En véhicule, à moto, en tricycle, à vélo ou à pied, chacun se hâte pour rejoindre son domicile ou son lieu de travail.

Nous voici à 18 heures 50 minutes devant la porte d'entrée du commissariat central de police. Des éléments postés à proximité de la voie rappellent aux usagers retardataires que le couvre-feu débute à 19 heures. L'heure du rendez-vous étant 20 heures, nous sommes invités, avec d'autres confrères, à prendre place dans un des bureaux du commissariat. Quelques instants après, nous sommes conduits dans le bureau du commissaire central, Omar Cheick Minoungou, qui avait à ses côtés son adjoint, Issa Sédogo.

A la suite des présentations, les journalistes sont invités à suivre le briefing avec leurs « collaborateurs de la nuit ». Aux éléments chargés de conduire la patrouille tout au long de la nuit, le commissaire central rappelle les consignes : veiller au respect du couvre-feu dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus et à la sécurisation de la ville.

Répartis en deux groupes, les hommes de médias embarquent avec les éléments des équipes de patrouilles, dirigées respectivement par les sous-lieutenants de police Maïga Salou (Ndlr : commandant du corps urbain de la ville de Kaya) et Farma Siébaga. Eclairés par des binômes motorisés sur une voie déserte, nous prenons la direction du centre-ville peu après 20 heures avec l'équipe du sous-lieutenant Farma Siébaga.

Les éclaireurs marquent un arrêt au rond-point du 11-Décembre où ils ont aperçu des phares d'un véhicule. Interpellé par l'équipe de la patrouille, le chauffeur dudit véhicule présente un document d'évacuation d'un malade délivré par un médecin. Après vérification, celui-ci est autorisé à continuer sa route. Au clair de lune et dans un silence de cimetière, l'équipe poursuit sa patrouille jusqu'à la zone commerciale, où toutes les boutiques et alimentations sont fermées.

A l'intersection de la station Total située au centre-ville, les éclaireurs motorisés appréhendent dans le noir un jeune individu suspect juché sur une moto. Ne possédant aucun document d'identité sur lui et n'ayant pas réussi à convaincre les éléments de la patrouille du motif de sa présence sur ces lieux à l'heure du couvre-feu, le jeune noctambule est interpellé et conduit au commissariat. « Des lieux de commerce ont été cambriolés dans la ville depuis l'instauration du couvre-feu. D'où une attention soutenue également des forces de sécurité lors de leurs patrouilles nocturnes dans les zones commerciales », nous a confié un des flics.

Après un petit arrêt à la place Naaba Oubri, la patrouille prend la direction du rond-point de la Femme en passant devant la grande mosquée. Juste après le passage d'un véhicule de l'armée nationale, les éléments de la patrouille croisent en face de l'immeuble abritant la radio Horizon FM un jeune homme et une femme juchés sur une moto.

La femme, Saoudata Sawadogo tient un carnet de pesées prénatales et des documents de consultations échographiques. « Pour des maux de ventre, je lui ai demandé de m'accompagner au centre médical du secteur n°1 », a-t-elle expliqué aux policiers. Après des vérifications, ils ont été invités à poursuivre leur chemin. Mais auparavant, le chef de l'équipe a souhaité meilleure santé à dame Sawadogo.

Au secteur n°3, sur la route qui mène aux services administratifs de l'ONEA, les éléments aperçoivent la silhouette d'un individu. Ce dernier, plus chanceux, réussit à s'évanouir dans la nature avant l'arrivée des éclaireurs.

Un "caporal de l'armée" et sa copine dans les filets de la patrouille

Dans un six mètres du secteur n°3, côté sud de l'école primaire communale "A", les éclaireurs surprennent à 20h 54 un jeune à pied, en compagnie de sa dulcinée. Légèrement vêtu d'une culotte et d'un tee-shirt, le jeune homme, qui déclare être un caporal de l'armée national, ne possède ni carte professionnelle ni document d'identité sur lui. Il en est de même pour sa copine, habillée en robe de soirée. « Etes-vous au courant du couvre-feu ? », demande le chef de l'équipe. « Oui », répond le "soldat" noctambule. « Est-ce que vous devez être dans la rue à pareille heure sans motif valable ? » interroge de nouveau le chef de la patrouille. « Non », répond le supposé « militaire » tout en présentant ses excuses.

Après un échange au téléphone avec un de ses supérieurs, le commandant de la patrouille ordonne au prétendu caporal et à sa copine de monter à bord de leur pick-up. Conduits au commissariat, les deux amoureux y passeront une nuitée de méditation. L'équipe poursuit sa ronde dans plusieurs secteurs et quartiers non lotis de la commune. En dehors de quelques animaux en divagation, les artères sont désertes et les habitants terrés chez eux.

A 21h 25, dans le quartier Gaoua au secteur n°7, la patrouille aperçoit les phares de deux grosses cylindrées ; des motos. Ayant aperçu à distance les phares du véhicule des flics, les motocyclistes marquent de leur côté un arrêt. Quelques instants après, ils redémarrent mais tombent dans le piège des éléments de la patrouille.

Le premier motocycliste, qui avait remorqué une femme un peu âgée, accepte se soumettre à l'interpellation de la sécurité.

Le second, qui était seul, a fait demi-tour et s'est enfui malgré les injonctions de la patrouille. « J'amène la vieille afin qu'elle assiste une femme en travail au CSPS du secteur n°7 qui doit être transférée cette nuit même au CHR (Ndlr : Centre hospitalier régional) », a expliqué le motocycliste civique. Après vérification de leurs cartes nationales d'identité, le chef de la patrouille les autorise à poursuivre leur chemin. Il ne manque cependant pas de prodiguer des conseils au motocycliste incivique en s'adressant à son compère. « Dites-lui que le refus d'obtempérer aux ordres des forces de sécurité est une infraction. Il encourt des sanctions en prenant la fuite. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter lorsque les motifs de votre présence dans la rue à l'heure du couvre-feu sont valables », a tenu à préciser le commandant de l'équipe.

La patrouille s'est déroulée dans une bonne ambiance et sans difficultés majeures. Au retour pour une pause au commissariat à 22h 55 mn, nous avons profité prendre congé du sous-lieutenant Farma Siébaga et de ses hommes. Ceux-ci poursuivront leur patrouille jusqu'au petit matin.

Les actions de collaboration et de soutien de la presse ont été saluées par le commissaire central, Omar Cheick Minoungou. Il a précisé que l'objet des patrouilles nocturnes, c'est de veiller à l'effectivité du respect du couvre-feu, à la sensibilisation et à la sanction des contrevenants. Au nombre des difficultés auxquelles sont confrontés ses hommes, le commissaire central a cité le cas des récalcitrants sur le terrain. « Il y a aussi ces citoyens qui traînent devant leurs concessions mais qui, dès qu'ils voient arriver la patrouille, courent se réfugier chez eux », a-t-il ajouté. Omar Cheick Minoungou n'a pas manqué de féliciter ses hommes qui sont dévoués sur le terrain en dépit de l'insuffisance des moyens. A noter que les contrevenants s'exposent à des sanctions, dont le payement d'une amende.