Burkina Faso: Mesures sociales et économiques liées au COVID-19 - «Au besoin, il est prévu des transferts d'argent aux plus vulnérables» (Lassané Kaboré, ministre de l'Economie, des Finances et du Développement)

interview

Coronavirus oblige, il fallait impérativement se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique avant d'avoir accès à la villa ministérielle, sise à Ouaga 2000, du patron du département de l'Economie, des Finances et du Développement. Une distance de plus d'un mètre sépare aussi Lassané Kaboré de ses vis-à-vis ce 11 avril 2020, une autre mesure barrière qu'est la distanciation sociale. Les masques de protection ne sont pas en reste, il faut contenir le moindre postillon. C'est dans ces conditions que le maître de céans a répondu à nos préoccupations relatives à "l'artillerie sociale et économique" sortie par le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, en guise de riposte au Covid-19. Sur le plan social, les plus vulnérables pourraient bénéficier de cash transfert (transfert d'argent) et de bons en vue d'obtenir des vivres dans les boutiques témoins, selon Lassané Kaboré.

Quel est le processus qui a conduit à ces annonces ? A-t-on juste compilé les besoins exprimés par les différents ministères ?

C'est un processus que nous mûrissions depuis l'apparition du Covid-19. Il a été demandé à un certain nombre de ministères de faire d'abord leurs propositions. C'est le cas, par exemple, de la Santé - qui est au cœur du plan-, de l'Action sociale, du Commerce, de l'Agriculture et des Ressources animales. Ces plans sectoriels devaient ensuite être transmis au ministère des Finances, parce que nous devions faire d'abord un cadrage pour voir, en termes de recettes, quelle sera la croissance et quelles seraient les pertes.

Ensuite, il fallait voir, en fonction des différentes propositions, si elles étaient tenables. Il y a des ministères, permettez-moi de ne pas les citer, dont le plan faisait déjà 300 milliards mais le département de la Santé est le seul dont le montant global proposé a été retenu. Il faut aussi signifier que ce plan n'avait pas pris en compte un certain nombre d'aspects qui devaient être approfondis. Si vous prenez l'Enseignement par exemple, si on doit rouvrir les classes, comment doit-on faire ?

Quel est le coût que cela va engendrer ? Ces aspects étaient en cours d'évaluation ; ils n'avaient pas été pris en compte et il a été instruit, lors du Conseil des ministres qu'il fallait les intégrer au plan de riposte. Pour me résumer, je dirai qu'il y a eu des propositions sectorielles et le ministère des Finances, sur la base des projections de recettes attendues et de ce que nous pouvons attendre de nos partenaires, a fait une analyse avant que les montants définitifs ne soient adoptés.

Quand vous dites que seul le ministère de la Santé a vu son budget adopté, est-ce qu'il faut y inclure la fameuse enveloppe pour la location des hôtels qui fait polémique malgré les explications de la ministre ?

Comme vous le savez, ce département est au cœur de la riposte et les gens travaillent sous une pression continue. Ce que je peux dire, c'est que quand leur plan a été discuté directement en Conseil des ministres, à l'issue des débats, le Conseil a donné des orientations afin qu'on puisse, en plus des aspects liés à la prise en charge des cas, prendre en compte certains aspects tels la mise à niveau des plateaux techniques, l'acquisition de matériel spécifique de protection du personnel et le renforcement des capacités.

Les 121 milliards de francs CFA pour les frais d'hôtels n'ont donc pas été retenus. Malheureusement, comme l'a relevé mon collègue de la Communication au cours d'un point de presse, il n'y a plus de secret dans nos administrations de nos jours. On peut préparer un dossier et quelqu'un va capturer le draft et se mettre à le ventiler sur les réseaux sociaux et c'est bien dommage. Retenez donc que c'était juste un projet qui n'a pas été retenu.

Même si ce n'étaient que des propositions, n'est-ce pas grave qu'on ait même pu penser à une telle éventualité, comme s'il n'y avait pas d'autres urgences ?

Je ne peux pas juger un autre ministère. C'est un travail qui a été fait par des techniciens. Ce qu'il faut savoir, c'est que le ministre de la Culture et du Tourisme avait été instruit de discuter avec les hôteliers pour voir ce qui pouvait être conclu avec eux. Les coûts des hôtels devaient être définitivement arrêtés après ces discussions.

Où va-t-on trouver les 394 milliards de francs CFA ?

Lorsque je suis passé sur le plateau du 20h de la RTB, j'ai dit qu'il fallait que les gens comprennent que l'argent n'est pas disponible dans une caisse où on peut aller le puiser dès le lendemain. On réunira ce montant à travers un effort collectif. Premièrement, comme l'a dit le chef de l'Etat, nous allons réaménager le budget et nous sommes là-dessus. Il y aura une loi de finances rectificative qui nous permettra de dégager des ressources en revoyant nos dépenses non essentielles. Deuxièmement, nous avons l'appui de nos partenaires sur un certain nombre de segments. A ce niveau, nous allons également mobiliser des ressources qui permettront de financer ce plan.

Troisièmement, nous allons explorer d'autres sources alternatives, y compris le recours au marché financier, pour ce faire.

On imagine que la mobilisation de ces ressources va se faire au détriment d'autres priorités. Va-t-on par exemple mettre entre parenthèses certains projets de développement ?

Quand on fait un arbitrage, c'est possible qu'on réduise ou qu'on abandonne certaines dépenses. Au niveau de nos partenaires financiers, nous allons revisiter notre portefeuille et voir comment nous pouvons dégager des ressources sur certains projets soit en fin de cycle, soit en cours de formulation.

Au niveau du budget de l'Etat, d'abord les séminaires ainsi que les grandes manifestations qu'on ne trouve pas essentielles, nous allons les revoir. On regardera aussi au niveau des investissements. Même dans le domaine de la santé, si on doit réaliser des infrastructures et qu'avec la pandémie Covid-19 on se rend compte qu'il faut plutôt rapidement réorienter ces investissements vers la mise à norme de certains centres hospitaliers, on pourrait le faire. C'est ce genre de réorganisation qui va nous permettre de faire face à la conjoncture actuelle.

Quelle garantie avons-nous que ce budget va être géré dans la transparence et qu'il ne sera pas une "caverne d'Ali Baba" comme le craint l'opposition ?

Il faut avant tout rappeler que nous sommes dans un processus. Peut-être que le prochain Conseil adoptera le dispositif de suivi. Vous vous souviendrez que ce n'est pas la première fois que notre pays fait face à ce genre de situations. Il y a eu avant cela la pluie diluvienne du 1er septembre 2009 à Ouaga. Le dispositif peut être calqué sur ce qui avait été fait à cette époque-là. Le texte est en amendement dans certains départements ministériels.

D'ores et déjà, nous avons ouvert trois comptes, à savoir deux au Trésor et un à la BCEAO, pour recevoir les financements extérieurs. Nous avons également désigné un comptable public.

Le dispositif qui sera mis en place doit permettre de minimiser le risque et d'éviter que ce soit une «caverne d'Ali Baba», comme le disent certains. Les personnalités qui y seront donneront du reste une certaine caution à l'utilisation des ressources.

On a ouï dire déjà que sur environ 1 milliard de dons divers annoncés, il y aurait moins de 200 millions effectivement dans les comptes. Qu'en est-il au juste ?

En réalité, il y a eu d'abord le décalage entre les dons et l'ouverture des comptes. Lorsque les gens, spontanément, ont commencé à faire parler leur cœur, nous avons procédé à l'ouverture du compte et à la désignation du comptable public. Les chèques et les espèces reçus sont systématiquement remis au comptable pour encaissement. Pour les chèques, il y a les délais liés à l'encaissement. Avec les dispositions prises, le niveau d'encaissement va énormément s'améliorer.

Est-ce que tous les dons qui sont faits dans le cadre du Covid-19 sont à mettre dans ces comptes ?

C'est vrai que les dons sont faits aussi bien à Ouaga qu'en province mais tout ce qui est argent doit être transmis à Ouaga et centralisé. Que ce soit en liquide ou par chèque, tout doit être déposé sur les comptes. Pour le moment, on a nommé un comptable mais il sera assisté plus tard d'au moins deux autres personnes pour pouvoir justement faire face à tout ce travail parce que nous estimons qu'il faut de la fluidité.

Revenons aux mesures sociales et économiques : certains estiment que le gouvernement s'est contenté de faire des cadeaux fiscaux aux entreprises tout en oubliant les petites gens et les acteurs du secteur informel...

La dernière fois, je suivais effectivement une émission et quelqu'un a appelé pour dire qu'on a donné encore de l'argent à ceux qui en avaient déjà. Cela m'a fait sourire parce que ce ne sont pas des cadeaux qu'on a faits. Toutes ces entreprises dont vous parlez ont des employés.

Que ce soit dans le secteur du tourisme, des transports ou encore dans la presse et bien d'autres secteurs, il y a certaines sociétés qui vont connaître des difficultés parce qu'il n'y a plus d'activités, il n'y a plus de publireportages ni d'annonces. Est-ce que toutes ces entreprises pourront faire face convenablement à leurs charges ? C'est la raison pour laquelle on a fait cette provision de 100 milliards pour les entreprises. Je le répète donc : ce ne sont pas des cadeaux.

Contrairement à ce que certains pensent, au-delà de l'entreprise, ce sont des soutiens qui vont aller à des personnes. Lorsqu'on prend par exemple les sociétés de transport de passagers, nous avons dit que ce n'est pas nécessaire de se mettre à licencier dans cette période. Mais si l'entrepreneur ne peut plus faire face aux salaires on fait comment ?

Quand on va regarder la situation financière de la personne, si effectivement sa situation s'est détériorée du fait qu'elle était obligée de prendre des découverts pour payer les salaires, il faut que nous puissions quand même l'accompagner, sinon on va se retrouver dans une situation catastrophique avec tous ces travailleurs sans revenus et des chômeurs potentiels.

Non seulement il y a cet aspect, mais il y a aussi la relance. S'ils ont des dettes en banque qu'ils n'ont pas pu honorer, il faut qu'après on puisse accompagner ces promoteurs d'une manière ou d'une autre. Ça peut être sous forme de subvention ou de prêt pour permettre à l'entreprise de repartir du bon pied et de fonctionner normalement. Ce ne sont donc pas des libéralités mais on tient compte du fait que ces entreprises emploient des milliers et des milliers de personnes et qu'au bout du compte, c'est toute l'économie qui s'en portera mieux, la société aussi grâce à ces mesures d'accompagnement.

Qu'en est-il du secteur informel ?

Nous avons mis en place une enveloppe forfaitaire pour accompagner le secteur informel. Il faut se rappeler aussi que ce secteur n'est pas facile à cerner. Du reste, ce n'est pas tout le monde qui est touché, contrairement à ce que les gens disent, en dehors bien sûr de certains marchés qui sont fermés. On regardera ceux qui sont vraiment frappés pour agir en conséquence.

Est-ce que dans cette morosité générale, il y a malgré tout des secteurs ou des niches qui résistent à la situation, voire qui en profitent?

Si, par exemple, la SN-CITEC dit qu'elle est en difficulté, ça va m'étonner. Il y a quand même certains secteurs qui doivent se tirer d'affaire, d'autant plus que nous-mêmes, nous insistons pour que beaucoup de commandes aillent vers ces sociétés. Si vous prenez par exemple la filière textile, c'est vrai que nos mamans et nos sœurs qui sont dans le secteur avaient des difficultés, mais le fait qu'on veuille commander des millions de bavettes va permettre à ces gens de reprendre le travail. Il y a des secteurs de production qui ne doivent pas, en principe, être trop impactés, étant donné que les pays desquels on importait ont des difficultés. On doit encourager la production locale.

L'Etat ne pouvait-il pas faire un geste à l'endroit des syndicats en annulant, par exemple à la faveur de la loi de finances rectificative, le prélèvement de l'IUTS sur les primes et les indemnités des agents du public et du privé ?

Je reposerai cette question autrement. Si cet impôt n'avait pas été institué, est-ce que dans la situation difficile que nous connaissons en termes de recettes, l'Etat ne pouvait pas demander une contribution patriotique à l'ensemble des travailleurs ? Il serait difficile qu'au même moment où nous sommes en train d'aller vers nos partenaires pour chercher de l'argent - des sous d'ailleurs qui viennent de leurs contribuables- parfois jusqu'à 40% de leurs revenus dans certains pays - nous renoncions à ces prélèvements.

Dans cette situation, n'est-il pas préférable que chacun mette un peu d'eau dans son vin ? Pour le cas du ministère des Finances, j'ai vu des agents qui ne veulent pas faire de recouvrements. Or s'ils ne le font pas, où est-ce que nous allons trouver l'argent pour les payer ? Je crois que ce qui sied, c'est que nous voyions ensemble ce qui pourrait être fait, non pas dans le sens de la suppression de l'IUTS, mais de l'apaisement. Par exemple, en revoyant du côté des aspects liés aux coupures de salaires.

Au-delà de ces mesures dont la plupart s'étalent sur trois mois, le gouvernement envisage-t-il des actions à long terme pour amortir le choc de la crise qui, visiblement, va s'étaler sur de nombreuses années ?

Les mesures à moyen et long terme ont bel et bien été prévues. Le plan de 100 milliards de francs CFA, dont je parlais tantôt, est une somme qu'on ne peut pas décaisser en trois mois. De plus, les 5 milliards du secteur informel, le 1,250 milliard pour les artistes, ce sont des mesures qui s'inscrivent aussi dans le moyen et le long terme afin d'accompagner ces acteurs dès la reprise parce que nous avons tous l'espoir, au regard des statistiques, que d'ici fin juin, soit les populations s'immuniseront un peu, soit nous dépasserons le pic et nous serons dans une phase de redécollage qui permettra à l'économie de repartir. Donc, tout ce qui a été prévu, ce sont des mesures d'accompagnement et de relance de l'économie.

Parlant des 100 milliards, en quoi cela va-t-il consister exactement ? Est-ce que toutes les entreprises sont concernées et quelles seront les conditions pour en bénéficier ?

Nous allons mettre l'accent sur les entreprises qui ont été impactées du fait de la maladie, c'est-à-dire celles qui sont dans le champ de la pandémie. Ce sont les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, des transports et d'autres comme la presse. J'insiste pour dire que ce ne sera pas des présents et que les gens ne viendront pas exposer leurs difficultés et passer à la caisse. Ces ressources vont être affectées aux Fonds burkinabè de développement économique et social et au Programme de restructuration des entreprises en difficultés qui existent déjà. Si vous par exemple, à L'Observateur Paalga, vous devez en bénéficier, ce sera sur la base de données, de chiffres et de bilans, que nous allons examiner et envisager les mesures d'accompagnement qui vous conviennent. Ce n'est pas un gâteau providentiel qui va être partagé.

L'Etat pourrait-il par exemple intervenir dans le capital de certaines sociétés pour empêcher leur faillite ?

Oui, cela se fera à travers le Fonds burkinabè pour le développement économique et social qui peut aussi entrer dans le capital de ces sociétés en portage et lorsqu'elles seront en meilleure santé, elles vont racheter les actions.

Dans son discours, le président du Faso a littéralement survolé le secteur de l'information alors que beaucoup d'entreprises de presse, qui étaient déjà éprouvées, subissent durement le contrecoup du Covid-19. Au-delà des mesures d'ordre général qui touchent toutes les entreprises, quelles dispositions spécifiques peuvent être envisagées pour ce domaine ?

Nous avons retenu la réactivation du Fonds d'appui à la presse. De plus, pour les utilisateurs de fréquences, il y a eu une réduction de 50% en ce qui concerne la TNT (Télévision numérique terrestre). Pour le reste, nous avons considéré les organes de presse au même titre que les autres sociétés et leur prise en charge figure dans le cadre de la relance des entreprises avec le montant de 100 milliards que nous mettons en place à cet effet. Nous allons examiner leurs difficultés, les bilans et voir comment elles peuvent être accompagnées. Il est sûr que ce ne sera pas un montant standard mais c'est en fonction de chaque structure que nous envisagerons ce qui pourrait être fait.

Est-ce que ce n'est pas une occasion pour que l'Etat, enfin, éponge ses ardoises qu'il traîne depuis de nombreuses années vis-à-vis des organes de presse ?

Nous avons mis une provision de 600 millions de francs CFA pour les arriérés dus aux médias. Je pense que c'est un travail rapide qu'il faut faire et j'ai même pris l'initiative de régler des arriérés au niveau de certains mais je me suis rendu compte que tout le problème que nous avons, c'est la rigueur du principe de la commande publique. Des gens ont fait des reportages et après avoir jeté un coup d'œil, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas eu d'ordre de service, de bon de commande, que rien n'est signé...

Mais monsieur le ministre, quand votre département nous appelle aujourd'hui pour qu'on vienne couvrir une cérémonie demain, nous venons ; vous ne cherchez pas à savoir s'il y a un bon de commande mais après pour avoir l'argent, c'est la croix et la bannière...

C'est pourquoi nous devons réfléchir justement à comment traiter tout cela. Il me semble qu'on ne peut pas avoir la même démarche pour les organes de presse que pour n'importe quelle autre entreprise. Il faut que nous prenions des dispositions pour alléger le processus. L'autre problème aussi, c'est que les gens voient plus celui qui paye mais font fi des problèmes qu'il peut y avoir après. Il y a l'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de Lutte contre la corruption, la Cour des comptes. Si nous n'avons pas tous les éléments et payons tout de même, au niveau de ces institutions, on considérera de bon droit qu'il s'agit de dépenses illégales et ils les mettront à la charge de celui qui a effectué le paiement.

C'est au regard de tout cela que nous devons aller vers un processus d'allègement et que nous demandons l'avis de la Cour des comptes. On pourrait estimer que si nous invitons l'organe, que nous reconnaissons l'avoir invité et que le travail a été fait (preuves à l'appui), cela vaut engagement au lieu de dire qu'il n'y a pas de bon de commande ou autres. Ce qui est important, c'est de savoir si l'Etat a certifié ou pas. Si nous avons cette autorisation, elle nous permettra de faire face efficacement à ces situations qui créent, j'en suis conscient, des difficultés aux entreprises de presse et à d'autres pans de l'économie.

Certaines mesures de gratuité touchent la SONABEL et l'ONEA, qui doivent continuer d'assurer les services aux clients et éventuellement mettre en œuvre leurs plans d'investissements. Quand on sait que d'habitude l'Etat est mauvais payeur, est-ce que ces sociétés ne courent pas le risque de se retrouver elles-mêmes dans des difficultés inextricables ?

Non. Vous savez, l'Etat est aussi le meilleur payeur. Elles n'auront pas de difficultés. Ce que nous avons retenu, cinq milliards pour l'ONEA et autour de douze milliards pour la SONABEL, c'est d'établir un plan de paiement. Ces sociétés vont supporter ces montants sur trois mois et l'Etat va les payer en douze mois. Ce sont des entreprises que l'Etat accompagne beaucoup en temps normal. Ça ne devrait pas arriver car nous-mêmes sommes soucieux de leur santé financière.

Avec la baisse attendue du taux de croissance de 6 à 2% et le déficit budgétaire de 5%, est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que le PNDES, le référentiel du gouvernement, est mort et enterré avec cette crise ?

Non. De toutes les façons, selon les projections du FMI, l'Afrique au sud du Sahara risque, pour la première fois de l'histoire, d'être en récession. Cela veut dire que nous risquons d'avoir une croissance globale négative. Ce sont des projections du fait de chocs exogènes, indépendants de notre volonté. Mais ce sont des chocs conjoncturels qui ne peuvent pas remettre en cause un plan. Vous pouvez momentanément avoir une croissance de 2% en 2020 mais obtenir un résultat significatif si vous faites la moyenne sur l'ensemble de la période du PNDES. C'est pourquoi nous pensons que si ce choc est géré dans les trois mois, avec les mesures de soutien que nous ferons, notamment dans le secteur agricole qui a un impact considérable sur la variation de notre PIB, le taux sera tout autre.

Parlant justement du secteur agricole, les gens ont l'impression que le gouvernement a oublié la majorité des Burkinabè, le paysannat, dans le plan de riposte social et économique. Qu'est-ce qui est concrètement projeté en faveur de cette catégorie ?

Dans ce plan, il est prévu 30 milliards de francs CFA pour ce secteur, y compris l'élevage. Mais sur le volet social, lorsque vous prenez les 39 milliards, nous mettrons un accent sur les populations qui seront impactées, celles qui sont vulnérables plus précisément. Nous ne souhaitons pas que tous les Burkinabè soient touchés par cette situation du Covid-19. Nous travaillons avec les services de l'Action sociale et, au besoin, s'il est avéré que des personnes répondent à cette situation de vulnérabilité, il est prévu des cash transferts (transferts d'argent par téléphone), des bons pour leur permettre d'aller dans des boutiques témoins afin d'obtenir des vivres...

A hauteur de combien ?

Ce sont des montants que nous n'avons pas encore déterminés. L'Action sociale mène le travail et avec nos partenaires que sont la Banque mondiale et le PNUD où il y a des expériences concrètes, nous allons l'affiner, voir s'il faut retenir le même montant partout ou pas. Dans le schéma qui est prévu, nous enverrons, mensuellement, de la liquidité à toutes ces personnes éligibles et elles auront aussi des bons pour se servir dans les boutiques témoins.

La réduction récente du prix à la pompe des hydrocarbures fait-elle partie des mesures sociales du gouvernement contre le Covid-19 ?

Non, c'est une réduction normale. Nous avons un mécanisme d'ajustement des prix qui n'a rien à voir avec cette pandémie. En regardant le cours du baril ces derniers temps, vous constaterez qu'il y a eu une baisse. C'est ainsi que des calculs ont été faits par la structure habilitée pour aboutir à cette réduction. Vous verrez d'ailleurs que cette diminution ne fait pas partie du paquet de mesures annoncées. C'est logique d'opérer les ajustements nécessaires s'il y a des variations. C'est juste une coïncidence.

On sait déjà que les finances publiques étaient suffisamment éprouvées à cause de l'effort de guerre contre le terrorisme, le Covid-19 est venu s'ajouter. Quand on est ministre de l'Economie et des Finances dans ces circonstances, est-ce que par moments, on n'a pas envie de rendre le tablier ?

(Rires). Je pense que nous devons à tout moment nous armer de courage, savoir qu'une vie sans difficultés ni obstacles n'existe pas et, au demeurant, n'a pas de challenge. Cette situation exceptionnelle devrait donc nous amener à réfléchir, à être en alerte permanente pour voir ce qui peut être fait pour résoudre telle ou telle situation. C'est donc aussi formateur, on apprend toujours. Et il faut que nous cherchions toujours les opportunités en toutes situations.

Avec cette maladie, on a par exemple une société qui a été réactivée (U-pharma). Après le Covid-19, on pourrait même développer certains secteurs qu'on ne pensait plus avoir la capacité de relancer. Non, jeter l'éponge voudrait dire que je n'ai pas confiance en la capacité de mon pays à relever ces défis. De plus, c'est une confiance que le président du Faso et le Premier ministre ont placée en moi et ce n'est pas au moment où on a besoin de toutes les énergies qu'il faut céder au découragement. Mon rôle, comme celui de tout le gouvernement et de l'ensemble des Burkinabè, est de me battre et de faire en sorte que mon pays puisse traverser cette situation difficile.