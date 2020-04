Cote d'Ivoire: Lutte contre le COVID-19 - Bientôt un arrêté pour codifier et renforcer les actions en faveur du secteur maritime

Le secrétaire d'État auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes, Philippe Légré, a annoncé hier un arrêté de son département pour codifier et renforcer les mesures prises en faveur des acteurs du secteur dont il a la charge. Il s'exprimait à la conférence quotidienne sur la maladie à coronavirus (Covid-19) au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Il s'agit notamment de la suspension - jusqu'en juillet - des pénalités de retard payées par les responsables des navires.

Cette suspension des droits et taxes de trois mois porte également sur le renouvellement des différents agréments relatifs à la sécurité des navires et aux activités d'échanges. Philippe Légré a indiqué qu'en attendant l'arrêté qui viendra réguler toutes ces mesures, elles ont été déjà mises en route, ainsi que des actions de renforcement de la sensibilisation des acteurs et de la sécurité maritime et portuaire. Il s'agit notamment de la mise à disposition des forces en charge de la surveillance de la plateforme portuaire et des frontières maritimes, d'engins roulants et de navigation.

Ainsi, ce sont au total, 6 quads et 4 véhicules de type 4x4 qui ont été affectés à la surveillance des plages et des gares fluviales pour y faire respecter les mesures de distanciation sociale notamment. Le secrétaire d'État en charge des Affaires maritimes a aussi indiqué que les agents commis au contrôle des voies maritimes et lagunaires disposent de 2 zodiaques et 3 vedettes. Toutefois, Philippe Légré a fait savoir que ce matériel doit être renforcé dans le cadre de la redistribution des dons faits à la Côte d'Ivoire par les partenaires locaux et extérieurs. Parce que « ces forces fonctionnent à 20 % de leurs capacités ».

En outre, il a annoncé la poursuite des échanges initiés avec l'ensemble des acteurs du domaine portuaire depuis les 15 et 16 mars derniers.

Faisant le point sur la situation sécuritaire, le porte-parole de la Police nationale, Charlemagne Bleu, a indiqué que dans la nuit du 15 au 16 avril, 15 personnes (1 à Abidjan et 14 à l'intérieur) ont été interpellées pour violation du couvre-feu ou contournement du dispositif de refoulement aux frontières. Sur ce dernier point, il a expliqué que les individus en provenance de Sindou au Burkina Faso et s'étant soustraits au contrôle effectué au dispositif de refoulement sont aux arrêts.

Charlemagne Bleu a également fait savoir que 39 personnes ont été assistées par les forces de l'ordre (17 à Abidjan et 22 à l'intérieur) dont 21 pour urgence médicale et 14 pour nécessité de service public. En plus des 8 engins mis en fourrière à l'intérieur du pays, les forces de sécurité ont enlevé et acheminé 5 corps vers des morgues à Port-Bouët et Yopougon.

Concernant le point sanitaire, Dr Édith Clarisse Kouassi a déclaré que le dernier point fait par la Nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire (Npsp - Ci) fait état de ce que 100 % des centres de santé ont été dotés de matériels adéquats pour faire face aux urgences dans le cadre des actions contre le Covid-19.