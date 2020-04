Algérie: Gestion des catastrophes - Le CNFE lance une plateforme numérique de formation à distance

Tipasa — Le Conservatoire national des formations à l'environnement a lancé une plateforme numérique de formation à distance, afin de s'adapter à la conjoncture sanitaire traversée par le pays, à cause de l'épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a annoncé, jeudi à Tipasa, le Directeur général de l'établissement, Redouane Bentahar.

Le responsable, qui intervenait en marge d'une cérémonie, en hommage aux agents de l'hygiène de la wilaya, organisée par le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, au titre des mesures de lutte contre le nouveau coronavirus, a signalé, à l'occasion, l'initiative prise par le Conservatoire national des formations à l'environnement, qui est également concerné par la mesure de confinement, a-t-il dit, pour le

Selon M. Bentahar, cette plateforme numérique "unique" du genre à l'échelle nationale, "va assurer des formations et conférences à distance, sur des axes principalement liés à la prévention et gestion des catastrophes naturelles. La plateforme est conçue pour l'animation de huit cours de formation en la matière, à travers des salles de cours virtuelles d'une capacité de 200 bénéficiaires", a-t-il indiqué à l'APS.

Des experts en environnement vont garantir l'encadrement de ces cours de formation qui seront notamment axés sur la gestion des déchets dangereux, dont les bavettes et gants, ou les moyens de protection contre le Covid-19, outre des sujets liés à l'hygiène et à la sécurité au profit de clients conventionnés avec l'Institut national des formations environnementales, dont les entreprises Naftal, Kahrakib et Sonelgaz.

L'objectif principal de cette initiative est de garantir la "continuité du travail au sein du Conservatoire, en tant qu'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), engagé à honorer ses contrats avec ses clients, dont particulièrement en cette conjoncture sanitaire, tout en assurant sa contribution au volet sensibilisation des agents de l'hygiène, qui font quotidiennement face aux risques de contamination par ce virus", a expliqué le même responsable.

Une série de formations sont, également, assurées au profit des directeurs des centres d'enfouissement technique (CET) et des entreprises d'hygiène des wilayas, tenus à leur tour de former les agents d'hygiène, en cette conjoncture sanitaire sensible.

Un hommage aux agents de l'hygiène

M.Bentahar, qui a affirmé que l'Institut national des formations environnementales, qui relève du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, œuvre de concert avec tous les organismes et acteurs concernés, en vue de faire face à l'épidémie du Covid-19, a cité l'hommage rendu, jeudi, aux agents de l'hygiène de la wilaya, sous le signe "Remerciements et reconnaissance pour les faiseurs de la beauté et de la sécurité", parmi les efforts de sa tutelle visant, a-t-il dit, "à faire face à la pandémie du coronavirus".

Abritée par le CET de Sidi Rached, cette cérémonie d'hommage aux employés et agents de l'entreprise "Nadhafa" de Tipasa, est venue récompenser leurs efforts en cette conjoncture sanitaire difficile, a précisé le même responsable.

Les employés honorés, au nombre de 15, ont fortement salué cette hommage rendu à une catégorie professionnelle "généralement marginalisée et dépréciée, en dépit des services inestimables rendus à la société", selon l'expression d'un agent d'hygiène.

Les employés honorés ont saisi cette opportunité pour lancer un appel aux citoyens afin de leur "faciliter" leur mission, en cette conjoncture sanitaire grave, à travers l'adoption d'un nombre de reflexes, représentés notamment par le rejet des gants et bavettes usagés dans des sachets en plastique fermés.

Parallèlement à cette initiative, l'Institut national des formations environnementales a lancé, de concert avec le Cet de la wilaya, une large campagne de désinfection du dit CET, au même titre que du port de Tipasa et des principaux boulevards de la ville.L'établissement poursuit, également, sa mission de sensibilisation, à travers le pays, via l'ensemble des maisons de l'environnement, des directions du secteur, et des CET.