Cote d'Ivoire: Bingerville - Des maquis à l'espace Ahin jean ouvrent en cachette

Des tenancières de maquis à l'espace "Ahin Jean", situé en face de la gare routière de la ville de Bingerville ouvrent leurs commerces aux clients en cachette. Elles sont deux d'entre les nombreuses femmes qui vendaient en ce lieu, à rouvrir. Elles et leurs clients font tout en cachette. Une fois dans la clôture faite en bambous de chine, sous les arbres ou sous un hangar, ces derniers (clients) se mettent dans un coin, loin des yeux.

Ils seront approchés par une jeune fille pour la commande du ou des plats et la boisson. La commande passée, les clients sont orientés dans un petit coin caché de l'espace. Là, ils seront servis et auront le temps de bien bénéficier de l'air frais comme d'habitude, mais cette fois, loin des regards des passants.

Chose regrettable, ces vendeuses « ne respectent pas les mesures barrières » contre le convid-19. Car elles ne proposent rien aux clients pour se laver les mains, ni ne les installent à un mètre les uns des autres. En somme, elles n'ont à la tête que leur commerce et non la protection des personnes qui les fréquentent.

En plus, elles foulent aux pieds les consignes du gouvernement en ce qui concerne la fermeture des maquis, restaurants et autres lieux qui accueillent du monde.Il faut souligner que cet espace est très prisé du fait de son emplacement et les mets qui y sont proposés.L'espace Ahin Jean est aussi un lieu de rencontres que certaines personnes préfèrent pour le calme qui y règne. Loin des yeux et des regards, la vie continue...