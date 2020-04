Cote d'Ivoire: Lutte contre le coronavirus - Le Zonta club d'Abidjan soutient la mairie de Cocody

Pour soutenir la commune de Cocody dans la lutte contre le coronavirus, le Zonta club d'Abidjan a procédé le 2 avril, à la remise de matériel à Jean Marc Yacé, premier magistrat de cette commune. Il s'agit, entre autres, de kits sanitaires, de dispositifs de lavage des mains, de gel hydro-alcoolique, de pièces de savon liquide, de vivres ainsi qu'un soutien financier.

« Aussi à travers ce geste, nous voudrions sensibiliser et encourager l'ensemble de la population à respecter les gestes barrières et les mesures d'hygiène corporelle », a souligné la présidente, Christine Nanou Adou. Avant d'ajouter : « C'est le lieu de relever que pour gagner le combat contre ce virus qui fait des ravages, la responsabilité est collective ».

Réceptionnant le don du Zonta club, le maire de Cocody a remercié les donateurs pour ce geste. Il a promis d'en faire bon usage. Avant de se réjouir de cette action qui renforce davantage le partenariat entre le Zonta club et la mairie de Cocody.

Zonta est un club international de service, interprofessionnel, apolitique et non confessionnel.Présent dans plus de 70 pays et composé d'environ 34 000 membres, il regroupe des femmes et des hommes du monde entier qui exercent des responsabilités dans l'administration, le commerce, l'industrie, les professions libérales. Ses membres mettent leurs capacités au service d'autrui en conduisant des réflexions et des actions ayant pour but la promotion des femmes dans la vie sociale et culturelle.