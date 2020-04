Cote d'Ivoire: Lutte contre le COVID-19 - La Fondation NSIA fait don d'une ambulance médicalisée et du matériel médical au ministère de la santé

Le groupe Nsia a fait don ce jeudi 16 avril 2020, d'une ambulance médicalisée et du matériel médical d'une valeur de 70 millions de Fcfa au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La remise s'est faite au bas de la Tour C au Plateau, en présence de quelques responsables du groupe Nsia et du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Aka Aouélé, qui a lui-même réceptionné le don.

Le premier responsable de la santé publique en Côte d'Ivoire a salué le geste de solidarité des donateurs. « Le combat contre cette crise sanitaire commence par la manifestation de la solidarité. Et c'est dans notre solidarité, humanisme et cohésion, que nous pourrions freiner sa propagation. Je salue le groupe Nsia qui manifeste cette solidarité en appuyant les importants efforts du gouvernement. Cet important don va permettre au personnel de la santé de facilement se déplacer », s'est félicité Aka Aouélé.

« Il s'agit pour le groupe Nsia de manifester notre solidarité, témoigner notre soutien, notre engagement aux côtés du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Notre don est une ambulance entièrement médicalisée et d'importants matériels médicaux pour un montant total de 70 millions de Fcfa. Notre modeste contribution pour manifester ainsi notre solidarité et notre responsabilité », a pour sa part indiqué Léonce Yacé, directeur général de Nsia banque Côte d'Ivoire.

A sa suite, le directeur exécutif de la Fondation Nsia banque, Regis Segbenou, a souligné qu'à travers ce don, Nsia s'engage auprès du gouvernement et du ministère de la Santé à aider le personnel médical qu'il faut une fois encore féliciter pour le travail qu'il abat.Les matériels médicaux sont composés essentiellement de 2000 masques FFP2/N95, 2500 masques chirurgicaux, 1000 sur-blouses, 253 combinaisons, 500 cartons de gants propres 10 x100, un (1) Respirateur de réanimation pour ambulance, 1000 pots de gel hydro-alcoolique.