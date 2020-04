Maroc: L'Association Essaouira-Mogador à la rescousse des familles nécessiteuses

A l'instar des composantes du tissu associatif dans les différentes régions du Royaume, la société civile à Essaouira s'est fortement engagée afin de venir en aide aux familles nécessiteuses en cette conjoncture exceptionnelle que traverse le Royaume, induite par la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ainsi, plusieurs initiatives ont été entreprises par les acteurs associatifs de la cité des Alizés en vue de prêter main forte et de contribuer à l'élan de solidarité nationale visant à lutter contre cette pandémie et à atténuer ses incidences socioéconomiques sur la population locale, notamment parmi les couches les plus vulnérables.

Ces initiatives citoyennes, qui ont gagné en intensité à l'échelle de la province en cette période marquée par l'état d'urgence sanitaire et les mesures draconiennes de confinement, reflètent, sans ambages, l'esprit de patriotisme et de volontariat ainsi que le sens élevé de civisme dont font preuve constamment les acteurs de la société civile afin de consacrer davantage ces valeurs d'entraide et de solidarité, ô combien ancrées dans la société marocaine.

Ces actions de bienfaisance traduisent également l'engagement exemplaire et infaillible des Souiris à agir avec efficacité et efficience en faveur de leurs compatriotes parmi les plus démunis, et à apporter leurs contributions aux énormes efforts, tous azimuts, consentis et aux diverses actions menées à travers le Royaume, pour surmonter cette crise sanitaire mondiale le plus rapidement possible, avec un minimum de pertes.

Soucieuse de favoriser une meilleure cohésion sociale en cette conjoncture délicate et consciente de l'urgence de la situation, l'Association Essaouira-Mogador s'est ainsi mobilisée et a lancé un appel à la générosité des bienfaiteurs et aux dons afin de venir en aide aux familles les plus vulnérables et en situation de précarité vivant dans la médina, à même de pouvoir leur offrir des aides alimentaires ou leur permettre de disposer de denrées et de produits de première nécessité.

L'Association a, dans ce sens, procédé à l'ouverture d'un compte bancaire sous le nom "Fonds de solidarité Essaouira au cœur", avec pour objectif de collecter des dons en vue de pouvoir fournir une aide immédiate, notamment offrir des chèques et paniers alimentaires au profit du plus grand nombre de familles dans le besoin vivant au sein de l'ancienne médina d'Essaouira.

Grâce au concours de ses membres, de plusieurs donateurs et bienfaiteurs, l'Association Essaouira-Mogador a réussi à distribuer jusqu'à présent de 600 paniers alimentaires, au grand bonheur des familles bénéficiaires, qui ont été fortement touchées par les répercussions de cette pandémie, notamment sur les plans social et économique.

Dans ce sens, le président du bureau exécutif de l'Association Essaouira-Mogador, Tarik Ottmani, a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la dynamique de solidarité et de l'élan fédérateur de mobilisation générale enclenchés à l'échelle locale pour la lutte contre le nouveau coronavirus et l'atténuation des effets socioéconomiques du Covid-19 sur la population de la ville, notamment parmi les familles démunies vivant dans la médina. Et Tarik Ottmani de souligner, dans une déclaration à la MAP, que cette action, qui se poursuit toujours, se veut aussi un devoir national en cette conjoncture délicate afin de contribuer à l'élan de solidarité nationale et d'accompagner les mesures décrétées par les pouvoirs publics pour faire face à la propagation de cette pandémie et préserver ainsi la sécurité sanitaire des citoyennes et des citoyens.

Il a ajouté que cette opération, qui se veut une illustration éloquente parmi tant d'autres de l'engagement de la société civile à Essaouira en faveur des couches les plus nécessiteuses, a suscité un large écho favorable auprès des donateurs qui n'ont pas hésité un seul moment à offrir leurs dons, en vue de relever ensemble les multiples défis imposés par cette crise sanitaire internationale.

Cette action, a-t-il noté, s'est déroulée dans le strict respect des consignes et des directives de prévention mises en place par les autorités compétentes et ce, en coordination avec les autorités locales et les services concernés.

Tarik Ottmani a précisé que les membres de l'Association ont, en collaboration avec d'autres associations partenaires, pris en charge la livraison de ces aides alimentaires aux domiciles des ménages bénéficiaires, tout en se conformant scrupuleusement aux dispositifs mis sur pied pour le respect des mesures de confinement et de l'état d'urgence sanitaire.

Il a, en outre, affirmé qu'il a été procédé aussi à la distribution de 2.500 bouteilles de gel hydroalcoolique et de 1.000 masques de protection, faisant remarquer qu'une bonne partie de ce lot a été distribuée aux agents d'autorité mobilisés, jour et nuit, pour veiller à la sécurité et à la sûreté des habitants de la cité des Alizés, ainsi qu'aux familles bénéficiaires de ces paniers alimentaires.

Cette contribution, qui vient s'ajouter aux multiples initiatives menées à l'échelle locale aussi bien par les autorités compétentes que par le tissu associatif, intervient dans le sillage d'un effort collectif de toutes les composantes de la société souirie afin de mener cette bataille commune face à la propagation du nouveau coronavirus, a-t-il poursuivi.

Il a, dans la foulée, hautement salué les diverses actions citoyennes louables menées par d'autres acteurs locaux qui, malgré leurs moyens financiers limités, veillent, eux aussi, à adhérer pleinement à cette campagne de solidarité menée à l'échelle de la province et à apporter joie et bonheur aux ménages ciblés.

Tarik Ottmani n'a pas manqué de plaider, en conclusion, pour la nécessité de la multiplication et de l'intensification de ce genre d'initiatives, afin d'aider et d'assister les familles vulnérables et démunies en ces circonstances exceptionnelles que traverse le pays et de sortir vainqueurs ensemble de cette épreuve induite par la propagation de cette pandémie.