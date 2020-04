Afrique: Le pays participe à la réunion des ministres africains de l'agriculture

Khartoum — Soudan a participé jeudi à la réunion en ligne des ministres de l'agriculture des pays africains sous les auspices conjoints de la Commission de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

La réunion a traité des divers aspects de l'étendue et des effets de la pandémie Coronavirus sur tous les secteurs et activités économiques et sociales.

L'Ambassadeur Abdel Wahab Hegazy, délégué permanent du Soudan auprès des Nations Unies à Rome a présenté la déclaration du Soudan au nom du ministre de l'Agriculture et des Ressources naturelles, où le Soudan a apprécié l'initiative de la Commission de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture d'organiser la très importante réunion qui vient juste à temps pour aider les pays du continent afin de surmonter l'un des plus grands défis auxquels l'humanité a été confrontée récemment, étant donné les effets de la pandémie qui va au-delà de la santé, ce qui donne à la réunion l'importance, le but et le contenu.

Le mot a souligné les multiples effets négatifs de la pandémie sur le plan économique et social, en particulier sur le secteur agricole et rural, et sur les petits producteurs d'agriculteurs, d'éleveurs et d'autres secteurs qui sont plus fragiles et vulnérables aux perturbations qui résulteront inévitablement des mesures de précaution prises par les pays africains pour réduire les effets négatifs de la pandémie, ce qui impose à tout le monde de redoubler d'efforts pour fournir les ressources supplémentaires nécessaires pour remplir le devoir des sociétés envers ces segments afin de les aider à résister et à créer la durabilité requise des systèmes de production.