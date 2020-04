Burkina Faso: Médias - Moustapha Thiombiano conduit à sa dernière demeure

Moustapha Laabli Thiombiano a été inhumé...

Décédé le lundi 6 avril dernier, le Président-directeur général du Groupe Horizon FM et de la chaîne de télévision, TVZ Africa, Moustapha Laabli Thiombiano, a été inhumé le jeudi 16 avril 2020 à Ouagadougou dans la stricte intimité familiale.

Moustapha Laabli Thiombiano a tiré sa révérence, le lundi 6 avril dernier, plongeant les Burkinabè et les acteurs des médias et de la culture, en particulier, dans la consternation. Le « baobab » du monde des médias ou encore "l'homme aux mille idées" repose désormais dans son domicile familial, sis à Kossodo. L'inhumation a eu lieu, le jeudi 16 avril 2020. En raison de la pandémie du coronavirus, l'enterrement du Président-directeur général du Groupe Horizon FM et de la chaîne de télé TVZ Africa, s'est déroulé dans la stricte intimité familiale, après les hommages de ses amis et connaissances.

Actualité oblige, l'entrée dans l'enceinte de la cour, et dans la maison mortuaire a été conditionnée par le lavage des mains et le port d'un masque. Les hommages et la veillée de prière ont eu lieu la veille au sein du domicile familial. La cérémonie funèbre a, en outre, vu la participation de plusieurs autorités administratives, des parents, une délégation de la famille venue de Fada N'Gourma et du Togo ainsi que de quelques collaborateurs et collègues. "C'est à la fois un père et un éducateur que nous avons perdu. Nous avons beaucoup appris auprès de lui.

Il avait ses qualités et ses défauts. Mon père m'a mis au monde, mais Moustapha a guidé mes pas dans la vie. Ma vie a pris une autre tournure quand je l'ai connu. C'était un homme audacieux", a confié le directeur général du Groupe Horizon FM, Salifou Guigma. Même son de cloche chez l'animateur vedette de la célèbre émission "Confidences" diffusée depuis plusieurs années sur la radio Horizon FM, Thierry Ky. Pour lui, l'illustre disparu a été un éducateur, un formateur, un homme de talents, doublé d'un pragmatisme à nul autre pareil.

De l'avis de l'animateur Alain Alain de Radio Oméga, les médias et le Burkina Faso en général viennent de perdre un panafricaniste, un idéaliste. Fondateur et président d'honneur du concours de beauté Miss Burkina, Moustapha Thiombiano a initié plusieurs activités dont le Rallye des mobylettes de Ouagadougou (RAMO), la course des pirogues et la Fédération d'aviron, le Safari international du Gulmu de la fondation Horizon Africa international, etc.