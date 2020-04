Cote d'Ivoire: Lutte contre le coronavirus/Grand Abidjan - Dominique Ouattara offre des vivres et non vivres de 210 millions de FCfa à six villes

Dominique Ouattara, présidente fondatrice de Children of Africa, poursuit son élan de solidarité en faveur des populations du Grand Abidjan. Après celles des 13 communes du district d'Abidjan il y a deux semaines, hier à Cocody, ce fut l'occasion pour les localités de Grand-Bassam, Bonoua, Assinie, Jacqueville, Dabou et Azaguié de recevoir les dons de la Fondation Children of Africa à Cocody.

Les membres du corps préfectoral et les élus ont fait le déplacement pour réceptionner officiellement les vivres et non vivres d'une valeur de 210 millions de F Cfa. Et ce, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ces dons sont composés essentiellement de 6000 sacs de riz, 25000 boîtes de sardine, 12000 bouteilles d'huile, 20000 masques de protection, 12000 bouteilles d'eau de javel.

Pour la présidente de la fondation, le Covid-19 touche le monde entier sans distinction de partis, de religions ou de statuts sociaux. C'est pourquoi face à la gravité de la maladie, elle a lancé un appel. « Il nous faut donc faire preuve de discipline et de civisme pour pouvoir en venir à bout. Cette situation est durement ressentie par les couches les plus vulnérables de la population. C'est pourquoi, j'ai offert des produits alimentaires et sanitaires aux autres villes qui composent le Grand Abidjan. Nos bénévoles de la fondation viendront en soutien aux autorités administratives pour aider à la distribution de cette action sociale ».

Dominique Ouattara, par ailleurs Première dame, a prôné la solidarité et le partage devant cette pandémie. « N'hésitez pas à faire des dons si modestes soient-ils. Car les besoins des populations sont importants et chaque don pourra sauver des vies », conseillera-t-elle. Non sans insister sur le respect des mesures barrières édictées par les autorités ainsi que les mesures sanitaires et sociales pour les populations. Elle a loué le dévouement de tous les acteurs de la lutte.

Selon Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté, la solidarité est une valeur sur laquelle doit reposer la lutte. « Ces dons viennent renforcer la chaîne de solidarité pour lutter contre le Covid-19. Vous êtes l'espoir des sans voix. Car vous incarnez la solidarité nationale ».

Le député d'Azaguié, Ekissi Alain, a, au nom des élus, salué l'assistance légendaire de Dominique Ouattara aux populations. Il a loué la portée sociale de son geste. Et ce n'est pas Gnagne Patricia qui dira le contraire. Elle a souligné que le bien-être des femmes et des enfants est au cœur de la politique sociale de Dominique Ouattara.

Cette politique sociale a permis à nombre de femmes de se prendre en charge à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire et de réaliser un hôpital à Bingerville pour contribuer à la réduction de la mortalité infantile et maternelle, a précisé Gnagne Patricia, porte-parole des bénéficiaires