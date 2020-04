Burkina Faso: Du lit d'hôpital au nid tombal

Ce matin, j'ai fait un tour dans les dédales de l'hôpital. Sur le visage pâle des malades qui râlaient, le désarroi était total. Il y a des larmes qui ruisselaient sur le charme délavé des épaves. La douleur silencieuse de l'agonie des âmes clamait la litanie des braves. Mais le destin avait déjà scellé à tort le sort des victimes esseulées. Le mal s'étendait et se répandait par-delà les étangs et les hameaux isolés.

La peur et la stupeur habitaient les cœurs vides des patients désolés. Au pied des hécatombes, la voix des rhombes faisait trembler la cime des mausolées. Au chevet des chétifs inactifs sous sédatif, juste quelques tablettes de motifs pour rester combattifs. Sur les murs, murmuraient des armures de phrases en dur qui auguraient les préparatifs. Il n'y a rien de pire qu'un navire qui chavire en mer sans secours, sans un seul repère. Il n'y a rien de triste qu'un soliste solitaire aux airs austères, oublié derrière des rideaux de fer.

La maladie est le seul ennemi ; de l'épidémie à la pandémie, nul n'est à l'abri d'une anémie. La maladie affaiblit le fort et alourdit le faible, elle étourdit l'érudit et engourdit le ragaillardi. La santé est une richesse qui se perd ; une humanité sans amitié est un monde sans trépied. La santé est une qualité partagée, la bonté des hommes manque de solidarité pour les estropiés. La vie nous donne du souffle en boucle ; l'homme est une ombre de nuit qui s'essouffle. L'existence n'a de sens si la coexistence est une réticence ; nous sommes du vent qui souffle. L'amour du prochain est un baiser à venin ; la haine est une chaîne qui laisse les traces du Mal. On apprend beaucoup sur un lit d'hôpital, on comprend tout devant un nid tombal.

Du plus petit au plus grand, notre seule différence a la taille d'un grain de poussière. Notre destin commun ressemble à un amas de terre courbée. Notre unique propriété est un vaste champ de gravats oublié. Notre plus belle réalisation ne vaut pas une termitière. Notre destination de rêve est une idylle coiffée d'une épitaphe de cimetière. Du plus riche au plus pauvre, la seule nuance est une vaine opulence de misère, légère et éphémère. A quoi bon tout amasser et tout ramasser sans en avoir assez, sans jamais en faire une panacée? Les ventres creux crient à l'inégalité ; l'avidité se dispute la paternité et la priorité avec une cupidité mal placée.

L'humanité est une vanité qui donne dos à la vérité pour flirter dans l'obscurité de la duplicité. Les fondations du monde sont un conglomérat de fourberies cimenté par la parodie et la félonie. Nous sommes des missionnaires en traversée dans les méandres exquis du bien et du mal. Tôt ou tard, nous nous enliserons ou nous nous élèverons. Entre vie et trépas, il y a trop de regrets, que de remords à la hauteur de nos torts, que de souffrance parfois méritée, que de transe sans délivrance ; l'enfer, c'est nous ! Du lit d'hôpital au nid tombal, il n'y a qu'un pas fatal, c'est sûr ! Mais savons-nous chaque jour où poser le pied ?

Avant que la trompette ne sonne et que la grande nuit ne tombe, succombe aux blessures infligées et aux torts osés ! Avant que les astres ne s'éteignent et que le ciel ne flanque une châtaigne à la terre, emporte ton mesquin lopin de pouvoir ; trimbale tes casseroles bruyantes et n'oublie pas le coffre-fort de l'homme fort que tu fus ! Et quitte-nous sans te retourner, sans jamais revenir, sans te réincarner en quoi que ce soit ; sans oser espérer au karma des dignes ! Entre le lit d'hôpital et le nid tombal, il n'y a pas de choix possible, il n'y a que le temps qui nous rappelle que nous n'étions que poussière.