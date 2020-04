Afrique de l'Ouest: Coronavirus - L'appel du G5 Sahel à une aide d'urgence

Les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel, réunis par vidéoconférence, ont appelé les partenaires bilatéraux et multilatéraux à annuler la dette des Etats de leur espace.

Les ministres des Affaires étrangères des cinq (5) pays du G5 Sahel ont tenu une réunion par visioconférence, le mercredi 15 avril 2020. Nous vous proposons le communiqué final de cette rencontre.

Les Ministres des Affaires Étrangères des cinq (5) pays du G5 Sahel ont tenu une réunion par visioconférence, le mercredi 15 avril 2020, sous la présidence de son Excellence Monsieur Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'Extérieur.

Les Ministres ont procédé à un échange sur l'actualité au Sahel, sur la situation sanitaire, sécuritaire et humanitaire, avec un accent particulier sur la propagation de la pandémie du COVID-19.

A cet égard, les ministres ont approfondi la discussion sur les points inscrits à l'ordre du jour dans l'ordre ci-après :

1. La situation sécuritaire au Sahel

Les ministres ont examiné la situation sécuritaire au Sahel, qui demeure encore marquée par un nombre préoccupant d'attaques terroristes dans la zone des trois (3) frontières (Mali, Niger, Burkina Faso), ainsi que dans le bassin du Lac-Tchad (Tchad, Niger, Nigéria).

Ils ont à cet égard préconisé un renforcement du soutien international aux opérations militaires conjointes au sein des différentes forces multinationales en place, et une vigilance plus accrue dans un contexte où les efforts des gouvernements sont orientés vers la lutte contre le COVID-19 et où la crise sanitaire pourrait servir de terreau favorable à l'expansion du terrorisme.

Les ministres ont en outre salué les progrès enregistrés dans la lutte contre le terrorisme depuis l'offensive lancée fin janvier 2020, dans la zone de (3) trois frontières, ainsi que les opérations lancées par l'armée tchadienne depuis le 29 mars contre Boko Haram ayant permis d'éliminer les terroristes dans toutes les îles du Lac-Tchad.

Les Ministres se sont félicités de l'action des Forces armées Tchadiennes sous le Commandement direct de leur chef suprême, son Excellence M. Idriss Deby Itno et engagent les pays voisins à coordonner leurs actions en vue d'éradiquer l'hydre de Boko Haram

Les ministres ont noté le lancement de l'opération SAMA et l'appui logistique de la MINUSMA. Ils souhaitent que ce soutien soit délivré au plus près des unités engagées.

Les ministres condamnent l'enlèvement du Chef de l'opposition malienne et exigent sa libération.

Ils ont félicité et encouragé la FC/G5 Sahel, la FMM, les armées nationales, la Force Barkhane et les autres alliés pour les victoires obtenues, et les exhortent à maintenir et accroître la pression sur les terroristes.

2. La pandémie du COVID-19

Les ministres ont passé en revue la situation sanitaire liée au COVID-19 dans les pays du G5 Sahel qui ont enregistré, chacun à des degrés variés, des cas du coronavirus dont la propagation a provoqué une crise sanitaire mondiale.

Face à ce fléau, les ministres ont salué les plans de riposte contre cette pandémie, élaborés par chacun des pays du G5 Sahel conformément aux prescriptions de l'Organisation Mondiale de la Santé visant à fournir une réponse urgente pour limiter et ralentir la progression du virus et son impact socio-économique potentiellement dévastateur sur les économies déjà bien fragiles de ces pays, mises à rude épreuve par les défis sécuritaires, la sécheresse et le changement climatique.

Les ministres, profondément préoccupés par l'ampleur inégalée de cette crise sanitaire planétaire, ont particulièrement insisté sur l'importance du respect par les populations sahéliennes, des mesures préventives comme le confinement, l'interdiction des regroupements, le contrôle des frontières, le couvre-feu et l'observance des règles d'hygiène, ainsi que des gestes barrières individuels et collectifs contre la circulation du virus.

Tout en notant avec satisfaction l'assistance de certains pays à l'instar de la Chine et d'organisations internationales telles que l'Union africaine, l'Union européenne et la fondation MA, les Ministres ont cependant regretté que l'élan de solidarité internationale est resté timide avec certains pays qui ont pris des mesures restrictives sur l'exportation de produits vitaux comme les Kits pour tests et appareils de respiration.

En conséquence, les ministres ont lancé un appel pressant à tous les partenaires pour une solidarité encore plus accrue et une plus forte mobilisation en faveur des pays du G5 Sahel, pour leur apporter une aide d'urgence en équipements, matériels et médicaments dont ils manquent cruellement.

A cet égard, les Ministres ont salué le rôle décisif joué par l'Organisation Mondiale de la Santé, et félicité son Directeur Général, Monsieur Tedros Adhanom Ghebreyesus pour son engagement et son abnégation dans la mobilisation de cette organisation en soutien aux pays touchés par la pandémie et en particulier les pays africains.

3. La coordination avec les partenaires du G5 sahel

Les ministres ont souligné la nécessité d'une coordination plus poussée avec les partenaires en vue de maintenir la synergie et la dynamique des échanges en matière de coopération sécuritaire, sanitaire, économico-sociale et humanitaire.

Dans cette perspective, ils ont salué l'idée de tenir une réunion, le 27/04/2020, par visioconférence, avec les ministres français M. Jean-Yves Le Drian et Mme Florence Parly, respectivement en charge des Affaires Étrangères et des Armées.

Les ministres ont souhaité que les relations entre le G5 Sahel et ses partenaires se renforcent et se développent en tenant compte de la vulnérabilité du Sahel, menacé particulièrement par le terrorisme et confronté à de multiples défis, sanitaire, socio-économique, environnemental, humanitaire et de développement durable.

Dans cette optique, les ministres se sont félicités de la décision du G-7 et du Club de Paris, relative au moratoire sur la dette de certains États dont les pays africains, et saluent l'engagement du Président Emmanuel Macron pour une annulation totale de la dette de l'Afrique.

Les ministres lancent également un appel aux partenaires financiers internationaux pour une annulation de la dette africaine.

A cet égard, les ministres ont souligné l'urgence d'une réflexion et d'une concertation sur les moyens les plus appropriés pour prévenir, avec l'appui des partenaires et de l'ensemble de la communauté internationale, les graves conséquences de la récession économique mondiale qui menace le continent africain, et en particulier les États sahéliens.

Au terme de leurs travaux, les ministres ont lancé un vibrant appel à la communauté internationale pour une mobilisation d'urgence en faveur des pays sahéliens en leur accordant le statut des bénéficiaires prioritaires de l'aide internationale, eu égard aux insuffisances de leur système sanitaire et aux défis liés à l'insécurité et à la menace terroriste.

Par ailleurs, les ministres ont convenu du principe de la tenue d'une réunion mensuelle par visioconférence dans le même format.

Fait à Nouakchott, le 15 avril 2020