Afrique: Face au COVID-19 - L'Europe annonce une « réaction mondiale »

Assurer à tous un avenir plus sûr. Ce sont les mots de Jutta Urpilainen, commissaire aux partenariats internationaux auprès de la Commission Européenne, lors de la présentation d'un plan de l'Union Européenne (UE), en réponse à la crise sanitaire provoquée par la pandémie du coronavirus.

Ce plan de l'UE, présenté la semaine dernière, est baptisé « réaction mondiale ». Il s'agit, explique-t-on, d'une « réaction énergique et ciblée destinée à soutenir les efforts déployés par les pays partenaires pour faire face à la pandémie de Covid-19 ». Aussi, l'Europe annonce qu'il apportera « aux pays partenaires un appui financier de plus de 15,6 milliards d'euros ».

Sur la somme globale prévue, 3,25 milliards d'euros seront destinés à l'Afrique selon le communiqué de presse de l'annonce. À cela s'ajoute un montant supplémentaire de 1,42 milliard d'euros de garantie. La mise en œuvre de cette « réaction mondiale » de l'UE pour faire face au coronavirus se déclinera en trois phases. La première porte sur « les opérations de réaction d'urgence ». La seconde vise à soutenir les systèmes de recherche, de santé et de distribution d'eau. Et le troisième a pour but de « faire face aux conséquences économiques et sociales de la pandémie ».

Sur ce dernier point, la missive européenne destinée à la presse parle notamment, « d'un appui budgétaire direct et de financements concessionnels aux pays partenaires », pour leur permettre d'engager des réformes et actions favorisant le relèvement et le développement socioéconomique au lendemain de la crise sanitaire.