Madagascar: Retraite - Les pensionnaires confrontés à la marche à pied

Comme tout autre pensionnaire, les personnes âgées au niveau des périphéries sont celles qui rencontrent le plus de difficultés, surtout durant la période de confinement.

« Ma mère vit à Ambohimalaza, lorsqu'elle doit chercher sa pension tous les mois, elle doit encore aller à Analamahitsy. On loue généralement un taxi pour pouvoir se déplacer vers la ville. Vu qu'on est en période de confinement et il n'y a aucun moyen de transport », explique une fille d'une pensionnée. Comme beaucoup d'autres, se déplacer pour les personnes âgées et les pensionnaires reste un périple surtout pour ceux qui sont loin de la capitale.

« Je dois me lever tôt le jour du paiement pour pouvoir chercher ma pension de retraite chaque mois. J'habite à Alasora, mais je dois la recevoir à Ambanidia. Pour cette-fois ci on doit y aller à pied», explique Guy, un père de famille retraité. Par crainte de devoir marcher très loin, les pensionnaires sont souvent accompagnés par des proches. « Ma fille m'accompagne toujours dès que je dois recevoir ma pension de retraite. Puisque je ne me porte pas bien. On emprunte la route dès le petit matin », enchaine le père de famille. Pour certains, ils ont quand même évoqué le fait qu'un transport en commun puisse transporter les pensionnaires surtout, ceux au niveau de la périphérie. « Peut-être qu'il est envisageable qu'un bus ou un transporteur en commun puisse nous aider », indique encore Guy.

Des allègements

Pour certaines communes, certains ont proposé un transport en commun des pensionnaires le jour de paiement. C'est le cas pour la commune de Sabotsy Namehana où une cinquantaine de pensionnaires seront transportés, durant les jours du paiement déjà fixés.

« Le bus de la commune servira à transporter les pensionnaires depuis la commune vers les perceptions principales et d'autres lieux de paiement. Des masques et des cache-bouches seront distribués à ces derniers. Et pour faire respecter la distanciation sociale, le bus transportera la moitié en premier, puis l'autre, après», explique Avotra Andriamosa, Maire de la commune de Sabotsy Namehana.

Le Trésor public, sur sa page, a mentionné les différents points sur le paiement et les mesures d'allègement des pensionnaires, par rapport à diverses doléances. Il a été souligné la possibilité, pour les pensionnaires, de déposer une demande par rapport au lieu où ils veulent recevoir le paiement de la pension de retraite et ce, accompagné d'un contact auquel il peut être joint au moment de leur paiement. Il y a également la possibilité d'un virement bancaire. La procuration a été mentionnée pour ceux qui ne peuvent se déplacer.