Madagascar: New feeling - Stella Afro s'inspire de l'electro pop electro rock

Une semaine plus tard, son mari et manager à la fois confiant et serein confirme l'amélioration de son état de santé. Il rassure que Stella Afro est pratiquement hors de danger et sera bientôt totalement rétablie. Peu avant ce malheureux incident qui a failli tourner au pire, la chanteuse vient d'annoncer un come back prometteur. Outre son style de référence basé sur la salegy rock, l'electro pop électro rock vient compléter son feeling dans son répertoire.

L'attente n'a pas été longue car sans tarder, la réalisation d'un nouveau clip intitulé «Marokoroko» est disponible sur YouTube depuis le mois de mars. Un clip chaud bouillant capable d'entraîner les fêtards dans une ambiance électrique.

Une bonne nouvelle pour ses fans impatients de la revoir bientôt en live. Ce grand pas en avant confirme son grand retour sur le devant de la scène après un long silence. À la fois plus révélatrice dans ses textes et plus percutante que jamais à travers ses gestes scéniques, Stella Afro lancée en pleine vitesse affiche une forme explosive.

L'innovation est bien présente avec une musique vibrante et sous très haute tension qui invite à rejoindre la piste sans la moindre hésitation. Ce nouveau titre vient certainement compléter les anciens tubes : «Mosary anao, Avia», «Zahava», «Tsy meloko», «La salègue et le rock»... Tant pis pour ceux qui ne sont pas branchés mais c'est indéniable qu'avec Stella Afro à l'animation, l'intensité monte en puissance et la tension est loin de baisser. Ayant toujours du pain sur la planche, elle met le feu avec «Marokoroko».

Possédant un vrai style qui s'adapte parfaitement à sa voix originale, Stella Afro compte bien faire profiter encore longtemps son talent varié : danseuse, choriste, chanteuse, batteuse, chorégraphe et auteure-compositrice. La musique l'a habitée et bercée depuis toujours, et elle n'en finit pas de lui ouvrir les portes du succès. Finaliste malheureuse, avec sa compatriote Minah Bolimakoa, au concours Découverte RFI 2016, Stella Afro ne s'est pas du tout découragée. Plus mûre et plus motivée que jamais, elle annonce l'arrivé de son prochain album, toujours en quête d'une innovation musicale, « Electro salègue » (2020) sortira bientôt son troisième opus.