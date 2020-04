Madagascar: Coronavirus - Une prédiction parle de l'existence d'un remède à Madagascar

Une brésilienne qui aurait prédit que Madagascar trouvera le remède du covid-19 suscite l'attention présidentielle. Un reportage y afférent a été diffusé sur la télévision nationale.

L e sujet a fait le buzz. Il s'agit d'un reportage de 18 minutes, diffusé sur la télévision nationale à 20 heures, hier. Il rapporte l'itinéraire « d'une Brésilienne », en séjour dans le pays du 24 octobre 2019, au 10 novembre 2019. La dame aurait prédit que le remède du coronavirus serait découvert à Madagascar.

La touche religieuse du récit et le fait qu'il cadre avec la conjoncture sanitaire semble avoir attiré l'attention étatique, du moins, présidentiel sur la prédiction de « la brésilienne ». Le fait que le « teasing» du reportage ait été partagé par la page Facebook officielle du chef de l'État, en témoigne. La publication a, toutefois, été supprimée en début de soirée. La diffusion du reportage est, néanmoins, reprise par la page du Président, avant d'être supprimé, également.

Selon l'un des pilotes de l'avion privé que « la brésilienne », aurait loué, la prédiction qu'elle aurait dite le 8 novembre 2019, cadre avec l'annonce faite par Andry Rajoelina, président de la République, la semaine dernière. Sur le plateau de la télévision nationale, le 8 avril, le chef de l'État a fait part d'une lettre qui lui a été adressé.

Coïncidence soulignée

La missive tablerait sur les vertus thérapeutiques d'une plante endémique de la Grande île pour soigner le coronavirus. Sur les réseaux sociaux, le jour de Pâques, le président de la République a réaffirmé son optimisme sur les vertus de ce « remède traditionnel amélioré ». Que les essais cliniques sont en cours et que des tests en laboratoire sont programmés. La coïncidence de la prédiction « made in Brazil », semble conforter la détermination présidentielle.

Le reportage diffusé hier, souligne justement la proximité entre les termes de la prédiction et l'annonce récente du chef de l'État sur le challenge selon lequel le remède contre le covid-19 pourrait être découvert à Madagascar. Le dossier rappelle même une partie d'une allocution qu'il a faite, le 1er novembre 2018, alors qu'il était candidat à l'élection présidentielle. Le chef de l'État y a exposé son programme en matière de santé. Les réactions des internautes suite à la diffusion du reportage d'hier divergent.

Certains voient dans cette prédiction un signe divin consolidant les ambitions présidentielles dans cette guerre contre le coronavirus. D'autres sont plus sceptiques et gardent leur réserve. Quoi qu'il en soit, pour convaincre, surtout, les instances sanitaires internationales, Madagascar devra s'armer d'arguments scientifiques en béton. Il ne faudra pas non plus omettre que pareil challenge implique des dimensions diplomatiques et financières. Bien choisir les partenaires et les alliés sera ainsi, un atout décisif.