Madagascar: Enseignement supérieur - Le monde universitaire salue la mémoire du Pr Rakotomaria

Ses pairs, ses étudiants reconnaissent l'illustre Professeur qu'était Etienne Rakotomaria. Sa mort laisse un grand vide auprès du monde des recherches scientifiques.

Un dernier hommage lui sera rendu ce jour à l'Université d'Antananarivo, Ambohitsaina. Cet hommage se fera en assistance restreinte au vu de la situation actuelle. « Une grande perte pour le domaine de la recherche et un grand chercheur», tel a été le mot entendu, depuis le décès du Professeur Etienne Rakotomaria, Professeur émérite. La triste nouvelle a été annoncée sur la page facebook de l'École supérieur polytechnique d'Antananarivo le 14 avril.

Son décès a suscité une vague tristesse vis-à-vis de ses pairs, des personnes qu'il avait côtoyées de son vivant, de ses étudiants, entre autres de ceux qu'il avait encadrés ou enseignés. « J'avais été l'un des étudiants du Professeur.

Il m'avait encadré avant l'obtention de mon HDR », explique le Professeur Rijalalaina Rakotosaona, directeur de l'École Supérieure Polytechnique d'Antananarivo.

De nombreux hommages ont fait suite à l'annonce sur les réseaux sociaux. Compte tenu des recherches qu'il a menées de son vivant, toutes les personnes qui le connaissaient, avaient retenu les travaux de recherches. Ces activités de recherches ont été certainement qualifiées « d'incomparables », et ce, avec le nombre de brevets qu'il aura déposés, entre autres, quinze brevets d'invention.

Expérience acquise

Des recherches ont été menées par le Professeur, notamment dans le domaine de l'environnement et le traitement des eaux. « Les recherches menées étaient hautement qualifiées, il aura marqué tous les esprits à l'issue de ses nombreuses recherches », évoque Panja Ramanoelina, enseignant chercheur et ancien président de l'Université d'Antananarivo.

« Un Grand Homme et un parrain scientifique », a-t-on rapporté dans un hommage poignant à cet illustre Professeur. Ces activités pédagogiques avaient débuté pour être un assistant au niveau du service « Chimie et Science des matériaux», de l'INSA, pour arriver à être un Maître de conférences et un Professeur pour les deuxième et troisième cycles en chimie minérale. « Il était parmi les initiateurs de la création de deux filières au sein de l'ESPA, dont le génie des procédés chimiques et le département des sciences et ingénierie des matériaux », explique le Professeur Rijalalaina Rakotosaona.

« Son décès va engendrer un énorme vide, notamment dans le domaine de la recherche et de la pédagogie », enchaine son disciple. Toujours selon lui, les expériences scientifiques acquises lors des recherches menées par le Professeur Rakotomaria le différencient.