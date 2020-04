Madagascar: Gouvernance locale - La digitalisation du projet « Loharano » en marche

Exigée par le chef de l'État, l'informatisation du recensement et des registres au niveau des quartiers est lancée.

Sur le banc d'essai. Annoncée la semaine dernière, le processus de digitalisation du recensement au niveau des Fokontany débute aujourd'hui. En collaboration avec le ministère des Postes, des télécommunications et du développement numérique (MPTDN), le centre d'externalisation de processus d'affaire (BPO) Web help Andraharo entame aujourd'hui les premiers essais de numérisation de données collectées par les membres du comité Loharano déjà actifs au sein des Fokotany. « Webhelp prendra en charge le traitement de la première vague de données disponibles jusqu'à aujourd'hui. D

'autres centres de traitement suivront le pas après cette phase test », a annoncé le ministre Andriamanohisoa Raherijaona, hier à Andraharo. Conformément à l'exigence du chef de l'État, la concrétisation de la digitalisation et de l'informatisation du recensement et des registres au niveau des quartiers est donc en marche. Le comité Loharano joue un rôle important pour éradiquer ou du moins freiner la propagation du coronavirus. L'entité a également pour mission d'élaborer et de diriger les actions de développement de proximité.

Confidentialité

Le détournement des dons demeure toujours problématique au niveau des Fokontany. La digitalisation du recensement limitera ainsi les dérives de certains opportunis tes face aux contextes actuels. Concernant la sécurité des informations collectées, à Julien Marchand, directeur de Web help Madagascar de rassurer « le centre de traitement est régit par le règlement général sur la protection des données (RGPD). Garantissant ainsi la confidentialité des informations collectées par les communautés locales que nous traitons ici à Andraharo ».

Concrètement, les comités Loharano enverront leurs registres dans ces centres de traitement de données. Ces derniers intégreront ces informations sur une plateforme conçue par les autorités. La synthétisation de ces données servira alors de support pour la sélection des plus démunis qui bénéficieront des aides du gouvernement en cette période de confinement. Avec un financement déjà débloqué par la Banque Mondiale dans le cadre de la lutte contre le covid-19, la réalisation de ce projet est prévue s'achever initialement d'ici un semestre. D'où le lancement de la phase test dès aujourd'hui. Les centres de traitements du même type que Web help seront alors mobilisés pour traiter les données des Fokontany au plus vite aux mêmes titres qu'avec le processus de renforcement des réceptions d'appel sur les numéros vert covid-19.