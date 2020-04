Madagascar: Infection COVID-19 - Le nombre des contaminés se stabilise

Les tests de dépistage seraient limités. Madagascar ne disposerait pas assez de moyens pour un dépistage de masse.

Le nombre de nouvelles contaminations dépistées toutes les 24 heures stagne depuis le 11 avril. Il varie autour de zéro, un, deux et quatre cas. Ce qui fait neuf nouveaux cas entre le 11 et le 16 avril et cent onze cas depuis le 20 mars. Ce bilan laisse certains professionnels de santé perplexes. «Si les chiffres sur le coronavirus sont ainsi, nous, du monde médical, devrons reconnaître l'insuffisance des tests de dépistage », indique un médecin qui prend en charge des victimes du coronavirus. « Il n'y a aucun doute sur la véracité des résultats de l'Institut Pasteur de Madagascar, rapporté par le Centre de commandement opérationnel (CCO) Covid-19. Toutefois, il y a, fort probablement, des porteurs du virus non dépistés dans la communauté », soutient-il.

Le Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana, porte-parole du CCO Covid-19 ne cesse de marteler, à chacune de ses interventions, que le coronavirus se propage déjà dans la communauté. À titre indicatif, un médecin a parlé d'un homme qui a contracté le virus pendant son voyage entre Antananarivo et Toamasina, à la mi-mars. C'est un passager du véhicule de transport en commun dans lequel il voyageait, qui l'a contaminé. Cet homme n'a été dépisté que récemment. Entretemps, il a pu contaminer d'autres personnes.

Plusieurs professionnels de santé et même des sources auprès du ministère de la Santé publique, affirment l'insuffisance des tests de dépistage. «Nos tests de diagnostic rapide et les réactifs du test PCR sont limités», confie l'une d'elles. Une autre affirme que « le nombre de tests effectués ces derniers jours a diminué ». Les tests sont désormais ciblés. « Ce sont, principalement, les personnes à risque qui sont dépistées. C'est pour éviter le gaspillage. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des dépistages massifs. La gestion des ressources est difficile dans une période d'épidémie », explique notre source. L'Organisation mondiale de la santé souligne que l'IPM peut effectuer entre cent cinquante et deux cent tests par jour.

Les professionnels de santé soulignent que, pour interrompre la transmission de ce virus, des dépistages de masse doivent être effectués, le dispositif de confinement renforcé et les gestes-barrières respectés.