Madagascar: Enseignement supérieur - Le Professeur Etienne Rakotomaria tire sa révérence

L'Université d'Antananarivo est en deuil. Le Professeur émérite Etienne Rakotomaria, ministre de l'Enseignement supérieur en 1986, est mort à 80 ans, laissant derrière lui sa femme et ses cinq enfants. Le Pr Etienne Rakotomaria a eu un parcours exemplaire.

En 1969, il a obtenu son Doctorat d'Etat en sciences économiques à la Faculté des sciences de l'Université de Lyon, où il a passé ses longues années d'études, après avoir obtenu le diplôme d'ingénieur en Génie physique de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon en France, en 1964.

Plus tard, en 2010, il devient Professeur émérite à l'Ecole Supérieure Polytechnique de l'Université d'Antananarivo. Durant son parcours, le Pr Etienne Rakotomaria a effectué de nombreuses recherches dont les résultats font l'objet de 15 brevets à son nom. Il a également occupé, durant sa carrière, six postes à haute responsabilité au niveau de l'Administration, plus précisément dans le domaine des recherches et de l'enseignement supérieur.

Diversifié. Le Pr Rakotomaria a également brillé dans d'autres secteurs. Il a été membre du Conseil d'administration de la Société d'étude et de réalisation industrielles (SERDI) et de l'Institut national des infrastructures (ININFRA). Il a été aux Conseils scientifiques de l'Université d'Antananarivo, de l'Université de Fianarantsoa et de l'Office national de l'environnement (ONE).

Le Pr Rakotomaria a déjà travaillé pour le Projet environnement du FED-COI et était gérant-fondateur de la Société malagasy d'alimentation en eau potable (SMAEP). Bref, son parcours était long et remarquable. Pour lui rendre hommage, la grande famille de l'Université d'Antananarivo accueillera la dépouille mortuaire du Pr Etienne Rakotomaria ce 17 avril 2020, à l'esplanade de l'Université d'Ambohitsaina, à Ankatso.