Cote d'Ivoire: Prévention du Coronavirus - Des associations caritatives reçoivent des vivres et non vivres du ministère de la solidarité

Dans le cadre de la redistribution des dons, des associations caritatives chrétiennes et musulmanes ont reçu la visite des équipes du Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, le 16 avril 2020.

A L'initiative de la Ministre Mariatou Koné, la ligue islamique des prédicateurs de Cote d'Ivoire (LIPCI) dont le siège est la riviera 2 dans la commune de Cocody puis les communautés Don Bosco et Marie Dominique dans la commune de Koumassi viennent de recevoir un important don en vivre et non vivres.

Ces dons, composés de produits hygiéniques, de riz, d'huile, et une importante quantité de produits vivriers ont été remis par la directrice de la Solidarité, Yapo Virginie.

Selon l'envoyée de la Ministre Mariatou Koné, cette action vise d'une part à encourager les religieux de la ligue islamique, qui revendique plus de mille prédicateurs sur l'ensemble du pays, dans leurs efforts de prévention de la pandémie du Covid 19 et d'autre part, à soutenir les centres Don Bosco et Marie Dominique qui assurent la prise en charge des jeunes filles victimes de maltraitance ainsi que celle des enfants de la rue.

Un geste salué par les responsables de ces différentes structures. Le premier responsable de la (LIPCI), l'imam Koné Ibrahim a saisi cette tribune pour inviter toute la communauté musulmane et au-delà, les populations au respect scrupuleux des mesures barrières annoncées par le Gouvernement.

Le père Elie Assogba, responsable du foyer don bosco s'est réjoui pour ce geste de solidarité. « Nous sommes agréablement surpris par ce geste du Gouvernement. Nous réfléchissions à comment nourrir nos enfants en cas de confinement et voilà que le Ministère de la solidarité pense à nous. Nous ne pouvons que dire merci à la Ministre et lui traduire notre reconnaissance pour cette action de haute portée sociale.