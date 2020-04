Cote d'Ivoire: Affaires maritimes - Le secrétaire d'Etat, Philippe Légré, présente ses mesures et actions menées

Au cours du point de presse quotidien sur la maladie à Coronavirus, le 16 avril 2020 à Abidjan, le secrétaire d'Etat chargé des Affaires Maritimes, Philippe Légré, a rappelé les mesures et actions spécifiques menées dans les domaines maritime et fluviolagunaire, afin de lutter contre la pandémie du Coronavirus (COVID-19).

Au titre des mesures de sécurité, Philippe Légré a rappelé l'interdiction des sorties détentes sur les plages, le respect de la distanciation sociale de 1 m aussi bien dans les gares lagunaires qu'à l'intérieur des embarcations, la limitation à 50 du nombre des passagers sur les embarcations. Il a évoqué la suspension jusqu'en juillet 2020 du paiement des pénalités journalières du retard relatif aux droits de trafic maritime (suspension pour trois mois du paiement de certains droits et taxes, notamment les taxes de renouvellement d'agrément, les taxes relatives au visa annuel des agréments et les taxes de visite de sécurité des navires), à l'effet de soulager la trésorerie des exploitants de navires et maintenir leurs activités.

Sur le plan des actions sur le terrain, le secrétaire d'Etat a fait le point. Il s'agit, entre autres, du contrôle régulier de la fréquentation des plages par la police maritime, du contrôle régulier du respect de la distanciation sociale de 1 m dans les gares lagunaires et dans les embarcations ainsi que la limitation du nombre des passagers. « Ainsi, à toutes les gares lagunaires, STL, SOTRA, CITRAM et Pinasse, les agents des affaires maritimes sont postés de 5h 30 à 19h 00 », a-t-il expliqué.

Il est aussi revenu sur le suivi par les agents des affaires maritimes du respect du couvre-feu sur les plans d'eau lagunaire et le long du littoral, la mise à disposition des huit arrondissements des affaires maritimes de six quads pour la surveillance balnéaire et huit véhicules. Deux zodiacs et trois vedettes sont également mis à la disposition des services opérationnels.