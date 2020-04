Sénégal: Couvre -feu à Mbacké et Touba - Des chauffeurs et motards arrêtés; deux gangs démantelés

Le Commissariat de police de Mbacké a partagé, jeudi, quelques résultats des opérations de sécurisation durant l'état d'urgence et couvre-feu. En plus de l'arrestation de chauffeurs de véhicules et de conducteurs de motos, trois membres d'un gang armé ont été neutralisés, la veille.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus et en application des arrêtés ministériels, dans le département de Mbacké, la Police a procédé à l'arrestation de 26 individus dont 17 chauffeurs de véhicules dit » allo-Dakar », 9 conducteurs de motos taxi dits «Jakarta», pour transport irrégulier interurbain. Le Commissaire Diedhiou de Mbacké a fait ce bilan, jeudi, à 21 heures en présence de ses collègues de la Police de Touba et du Commissariat de Ndamatou.

La veille, cest à 00 heures que le chef de poste de Police a été avisé par le délégué de quartier de Diamaguene à Mbacké, que des individus armés de coupe-coupe, de fusils carabine et de gourdins, se sont introduits dans un domicile et s'en sont pris aux habitants. Les éléments de la Police se sont transportés alors sur les lieux pour constater que les malfrats sont partis.

Je Finalement, c'est entre 3 heures et 5 heures du matin au village de Boborel, que les policiers ont interpelés 3 des 6 ou 7 malfaiteurs, avec en leur possession 3 coupe-coupe, une arme à feu, un pistolet de fabrication artisanale, une télévision à écran plat, deux motos Jakarta, 5 téléphones portables.

Une bande de 12 malfaiteurs démantelés à Touba

Le Commissariat spécial de Touba a, en marge du couvre-feu et dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la criminalité, démantelé également, dans la nuit du 06 au 07 avril 2020, une bande de 12 malfaiteurs dont 5 receleurs. La bande s'activait dans le cambriolage de divers commerces, tel que les boutiques d'alimentation générale, les bijouteries et les boutiques de vente de matériels électroniques. 17 victimes ont été identifiées. Apres enquête, les malfaiteurs ont été présentés au procureur, pour association, vol commis en réunion avec moyen de transport.