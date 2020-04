Afrique: Chronique de Ndèye Fatou Kane, « immigrée et confinée à Paris » - Carpe Diem (3)

billet

Ndèye Fatou Kane est écrivaine, bloggeuse et chercheuse en études sur le genre à l'Ehess à Paris. Pour la rédaction web du Soleil, elle tient une chronique où elle y relate le confinement intimement vécu dans la capitale française. Après une introspection sur son premier mois de confinement, lors de sa dernière chronique, elle nous livre un regard personnel du dernier discours du président Macron.

C'est maintenu devenu une habitude d'attendre fiévreusement les adresses à la nation du Président français Emmanuel Macron. Dès l'annonce, la nation entière (Français et résidents étrangers sur le sol français) se met en mode veille, attendant les nouvelles quant à l'évolution du coronavirus, mais surtout la date prévue du déconfinement. Oui, on ne va pas se mentir, seule cette information égaierait nos vies déjà si moroses.

J'ai beau me dire que je ne veux rien voir, rien lire et rien entendre, je ne peux y échapper. Car les réseaux sociaux, caisse de résonance de nos vies ultra connectées, se font un plaisir de revenir sur les différents points énoncés par le Président Macron. Un hashtag #Macron20h02 a même été créé, recensant les annonces faites. Le discours du 13 Avril était particulièrement attendu, car les nerfs tendus par le confinement, nous espérions de bonnes nouvelles. J'ai attendu qu'il ait fini de parler et que la clameur des commentateurs se soit dissipée pour me mettre sous ma couette et lire en diagonale quelques résumés. Et de tout ce que j'ai lu, deux informations m'ont intéressée : le confinement a été prolongé jusqu'au 11 Mai 2020 et la dette des pays africains allait être annulée. Moi qui espérais bientôt aller me poser dans un parc, prendre un bain de soleil et lire quelques lignes, je me rends compte que c'est reporté. Jusqu'à quand ? Hum ... Mais une question demeure : au soir du 11 Mai, pourra-t-on sortir ou est-ce que le déconfinement se fera par tranches progressives ? Tout ceci étant très flou, il ne me reste plus qu'à patienter. Et vu que la patience n'est pas mon fort, je risque de rire jaune.

D'aucuns disent que la date du 11 Mai a été avancée pour calmer nos ardeurs, tandis que d'autres - le club des optimistes où j'émarge - croient dur comme fer que le mois de Mai sera le mois qui signera notre mise en liberté. Quant à l'annulation de la dette, elle m'a fait penser au célèbre discours de Thomas Sankara sur la dette de l'Afrique. Prononcé à un sommet de l'Union Africaine à Addis-Abeba en 1987, il disait en substance que les pays africains ne pouvaient pas rembourser la dette et que s'ils ne le faisaient pas, les pays européens n'en mourraient pas. Et quand le Président Macron embouche la même trompette que Sankara trois décennies plus tard, je ris face à l'incongruité de la situation. Mais doit-on se réjouir pour autant ? Car qui annule la dette ? La France ? L'Union Européenne ? Quels sont les pays concernés ? Tant de zones d'ombre ... Lorsque j'en ai fini avec ces questionnements d'ordre géopolitique et macroéconomique, je me poste à ma fenêtre, mon poste d'observation favori et je contemple la vie en contrebas. Les arbres parés de leur feuillage vert menthe, le soleil qui darde ses rayons d'un air malicieux, les quelques silhouettes qui se meuvent en rangs serrés, ce printemps se pare de ses plus beaux atours et se passe à l'ombre de nos existences à l'arrêt. Et pour ne rien arranger, alors que je descends la poubelle, apprêtée comme si je me rendais au bal des débutantes, le soleil qui me caresse la nuque me rappelle que c'est la période du printemps. Ah sacré coronavirus ! Il ne sera pas oublié de sitôt, ce satané virus ! Le confinement, encore moins, lui qui est son prolongement.

En parlant de confinement, lorsqu'il a été décrété, le 16 Mars, je me rappelle avec amusement des phrases que me disaient ma mère et mes ami.e.s lorsque nous communiquions au téléphone. Ils et elles me répétaient à l'envi que puisque j'aimais lire et écrire, je ne devrais pas avoir de problème majeur à être enfermée. J'acquiesçais avec enthousiasme à toutes leurs remarques, me persuadant que le confinement serait une promenade de santé. Au tout début, je dois avouer que je me suis fait un point d'honneur à avancer sur mes lectures en retard, de même que mes travaux. Cette course effrénée à la productivité a eu l'effet contraire. Car plus je m'efforçais de m'adonner à des activités intellectuelles, plus mon cerveau avait du mal à suivre. A l'image de toutes ces newsletters Lifestyle arrivant sur notre boîte email, nous pressant d'avoir un confinement productif, rempli et surtout joyeux, je me suis rendue compte que cette pression sociale qui nous suit même dans cette période de confinement rajoute du stress à une période déjà bien incertaine. Ce qui m'a fait culpabiliser quant à mon manque de productivité. Mais je me suis auto-exhortée les jours suivants à ne plus y céder et surtout de suivre la maxime tatouée sur mon avant-bras gauche : CARPE DIEM !