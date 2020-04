Angola: COVID-19 - Les Nations Unies soutiennent le pays dans des tests rapides

Luanda — Le coordonnateur résident des Nations Unies en Angola, Paolo Balladelli, a garanti jeudi, à Luanda, d'aider le pays dans la matérialisation et l'efficacité des tests rapides, dès que possible, en tenant compte du fait que la lutte contre le Covid-19 dépend fondamentalement de la prévention.

Le responsable a fait part de son intention de rendre possible l'importation des tests à la presse, après une concertation avec de la Commission multisectorielle de réponse à la pandémie, coordonnée par le ministre d'État et chef de la Maison de la Sécurité du Président de la République, Pedro Sebastião.

Pour Paolo Balladelli, «le partenariat entre les Nations Unies et la Commission multisectorielle sera décisif pour mobiliser des ressources et rapprocher des pays et entités au niveau mondial pouvant apporter une valeur ajoutée à la protection des populations dans le contexte actuel».

«Je suis très heureux de voir les résultats obtenus entre le système des Nations Unies (FAO, PNUD, UNICEF et OMS) et la Commission, avec des idées et des suggestions valables. Personnellement, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que les tests rapides arrivent le plus rapidement possible », a-t-il indiqué.

Selon lui, ce qui préoccupe le plus, ce sont les zones suburbaines et rurales, où les mesures de distanciation sociale doivent être complétées par de fortes mesures sociales et économiques pour protéger le marché et la population en général.

De manière générale, a-t-il souligné, la préoccupation concerne les groupes de population, l'utilisation massive de masques, les locaux d'accueil d'enfants, les personnes âgées, les enfants des rues, les familles en situation d'extrême pauvreté, les malades (VIH-SIDA, tuberculose et autres) et les réfugiés.

A son tour, la ministre d'État en charge du secteur social, Carolina Cerqueira, a déclaré que les principales préoccupations soulevées par le système des Nations Unies figuraient déjà au programme de travail de l'État angolais, car la Commission en avait identifié un grand nombre depuis le début de la pandémie.

La ministre d'État en charge du secteur social, met, cependant, en évidence celles qui ont une portée sociale, tels que les droits des enfants, en particulier ceux de et dans la rue, avec environ deux mille recueillis à Luanda seulement.

"L'isolement des familles se traduit par des violences domestiques, dont les cas enregistrés sont déjà traités par des organes compétents, via la voie SOS où des plaintes sont déposées", a-t-elle prévenu, en présence du ministre d'État et de chef de la Maison Civile du Président de la République, Adão de Almeida.

Quant aux paniers de la ménagère, Carolina Cerqueira a dit qu'ils étaient distribués dans tout le pays, couvrant seulement deux mille familles défavorisées à Luanda.

La gouvernante a souligné la distribution gratuite d'eau aux foyers, de nourriture aux centres qui accueillent des toxicomanes, pédiatries et d'autres, ainsi que l'offre d'environ cinquante mille pains / jour, entre autres biens qui seront remis progressivement en fonction de la cartographie existante.