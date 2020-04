Angola: Le PR investit des nouveaux dirigeants

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a investi, ce vendredi, les nouveaux secrétaires d'État aux Relations Extérieures et au Tourisme, respectivement, Esmeralda Bravo Mendonça da Silva et Hélder Leonardo Chingunde Marcelino.

Lors de la même cérémonie, qui s'est tenue au Palais présidentiel, le secrétaire du Président aux Affaires politiques et parlementaires, Fernando Bartolomeu Cativa, et à la réforme de l'État, Pedro Fiete Correia Raimundo, ont également été installés.

Flávio Saraiva de Carvalho Fonseca, ancien secrétaire du Président de la République aux Affaires régionales et locales, a investi consultant du Titulaire du Pouvoir exécutif.

A l'occasion, le Président João Lourenço a déclaré qu'il espérait que les nouveaux dirigeants s'acquitteraient avec zèle et responsabilité des tâches qui leur sont confiées et, en même temps, apporteraient le soutien politique et technique nécessaire à leurs secteurs respectifs.

Dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement des organes auxiliaires du Président de la République, le secrétariat aux Affaires régionales et locales a été dissout.

En effet, le Secrétariat aux affaires politiques et parlementaires a été créé, à la place de l'ancien Secrétariat aux affaires politiques, parlementaires et constitutionnelles et le Secrétariat à la réforme de l'État.