Ile Maurice: Le McDonald's de Trianon cesse ses opérations de «drive-thru» pendant le confinement

Le service n'aura duré que quelques heures. Lancé dans la matinée de ce vendredi 17 avril, le «drive-thru» que l'enseigne McDonald's avait commencé à opérer à 10 heures ce matin a été contraint de fermer vers 13 heures.

Selon nos informations, le ministère du Commerce a enregistré plusieurs plaintes depuis que le service a été lancé. Des personnes se sont rendues au fast-food alors que ce n'est pas leur jour de faire leurs achats. La police a donc demandé à McDonald's de stopper ses opérations.

«We expected only people who can be out on their specific day to drive in for their McDo meal. Unfortunately, we have been notified that this was not the case. Taking into account all of that, we are reviewing our reopening strategy and we will communicate on the same at a later date» a communiqué la marque sur sa page Facebook.

Yaasir Mukoon figure parmi les rares clients qui ont eu le temps de commander chez McDonald's avant la fermeture subite. «Tout se passe très vite. La commande, le paiement, récupérer les achats... » explique-t-il. Les paiements se faisaient en cash ou avec une carte bancaire.