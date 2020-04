Mali: Pour accompagner le FMI dans la riposte au COVID-19 - Le Cmfi appelle à des contributions supplémentaires en faveur des membres les plus vulnérables

« Nous notons avec satisfaction les contributions promises jusqu'ici au fonds fiduciaire Arc et au fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (fonds fiduciaire Rpc), et nous appelons de nos vœux des contributions supplémentaires en vue de garantir que le Fonds monétaire international (Fmi) puisse apporter son concours à ses membres les plus pauvres et les plus vulnérables ». Tels sont les propos du Comité monétaire et financier international (Cmfi) inscrits dans un communiqué en date d'hier issu de la dernière réunion en vidéoconférence de ses membres.

Présidé par Lesetja Kganyago, gouverneur, Banque de réserve d'Afrique du Sud, le Comité rappelle que nous vivons une crise mondiale sans précédent et que l'économie mondiale va se contracter brutalement cette année en raison des mesures sanitaires indispensables pour contenir le virus, des perturbations de l'offre et de la demande, ainsi que du durcissement des conditions financières

Les participants à la vidéoconférence dont la directrice générale Kristalina Georgieva, soulignent que bien qu'une incertitude exceptionnellement élevée entoure les perspectives mondiales, ils prévoient une reprise l'an prochain, car ils continueront à déployer tous les instruments à leur disposition pour vaincre la pandémie, protéger les emplois et rétablir la croissance.

« Nous avons pris des mesures macroéconomiques extraordinaires et, en coopérant, nous renforcerons encore les mesures budgétaires, monétaires et de stabilité financière qui s'imposent afin de favoriser le retour rapide à une croissance forte, durable, équilibrée et inclusive », s'engagent-ils avant d'indiquer qu'ils se félicitent des mesures prises par les banques centrales et les autorités financières pour alléger les tensions sur les conditions financières mondiales et maintenir la stabilité financière.

En ce sens, « nous saluons les mesures prises par le Fmi face à la crise, dont la rationalisation de ses procédures, l'accélération et l'élargissement de l'accès aux financements d'urgence, notamment le doublement temporaire des limites annuelles d'accès aux ressources au titre de la facilité de crédit rapide et de l'instrument de financement rapide, l'allégement du service de la dette accordé aux pays les plus pauvres et les plus vulnérables dans le cadre du fonds fiduciaire réaménagé d'assistance et de riposte aux catastrophes (fonds fiduciaire Arc) », rapporte le communiqué du Cmfi.

Le Cmfi dit saluer l'approche coordonnée adoptée par le G-20 et le Club de Paris, et soutenue par le Fmi et la Banque mondiale, visant à ce que les créanciers officiels bilatéraux accordent temporairement aux pays qui demandent un délai de grâce, une suspension des paiements au titre du service de la dette et appelle les créanciers privés à participer à cette initiative à des conditions comparables. Sorti de sa quarante-et-unième réunion, le Cmfi informe enfin que sa prochaine rencontre aura lieu à Washington le 17 octobre 2020.