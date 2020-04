Sénégal: Abdoulaye Daouda Diallo, sur la contribution de plus de 31 milliards mobilisés contre COVID-19 - «Nous avons le devoir impérieux de rendre compte de façon claire et sincère»

Le fonds «Force Covid-19» continue de recevoir des contributions de donateurs et entrepreneurs Sénégalais. Ainsi, Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre des Finances et du Budget a reçu hier, jeudi 16 avril 2020, une somme de 101 102 190 F CFA des certains patrons de chaines nationales de télévision privée.

Le ministre a promis aux patrons de télévisions, qui ont collecté cet argent à travers un téléthon, en guise de participation à l'effort de guerre contre le coronavirus, la transparence dans la gestion des fonds. Non sans révéler qu'à ce jour, plus de 31 milliards de F CFA ont été mobilisés.

101 102 190 F CFA, c'est le montant mobilisé, sous l'impulsion du groupe Emedia Invest, par plusieurs chaines de télévision (Walf TV, 7TV, 2S TV, DTV et Africa 7). Cette enveloppe issue d'un téléthon organisé en guise de participation à la lutte contre le coronavirus a été remise hier, jeudi 16 avril, au ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo. Selon Emedia, le ministre a magnifié l'acte posé par ces télévisions privées qui, à son avis, confirme cet élan de solidarité du peuple sénégalais pour répondre à l'appel du président de la République dans la lutte contre cette pandémie.

Mieux, Abdoulaye Daouda Diallo a rassuré tous les donateurs d'une gestion transparente de tous les fonds collectés dans la cadre de la croisade contre le coronavirus (Covid-19). «Aujourd'hui, on est à plus de 31 milliards de F CFA de mobilisation de fonds. Je tiens à vous rassurer que c'est un montant qui sera utilisé en parfaite conformité avec nos procédures budgétaires et comptables. Et, dans tous les cas, notre compte rendu sera fait de l'utilisation de ce montant», a déclaré le ministre des Finances et du Budget aux responsables desdites télévisions privées, lors de la réception du chèque. Aussi Abdoulaye Daouda Diallo a-t-il reconnu la nécessité de rendre compte de la gestion de ces fonds. «Nous avons le devoir impérieux de rendre compte de façon claire et sincère».

Mise en pace d'un comité de suivi des opérations covid-19

D'ailleurs, a-t-il annoncé, le président de la République, Macky Sall, va mettre en place un comité de suivi des opérations Covid-19. «Fondamentalement, la somme n'est pas importante. C'est 1000 milliards de F CFA. On publie souvent que 1000 milliards de F CFA est le quart de notre budget. Nous avons 4224 milliards de budget à exécuter. Donc, nous ne nous faisons pas de souci dans la gestion des 1000 milliards. Mais, la particularité de ce montant, c'est que c'est un montant qui est l'émanation de la population. Et ce sont des contributions qui ne sont pas obligatoires, elles sont volontaires», a relevé le ministre des Finances et du Budget.