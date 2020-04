Sénégal: Matam/ opération coups de poing - Le service d'hygiène assainit les marchés et les hôpitaux

Après de vastes opérations de sensibilisation, le Service d'hygiène s'active à assainir les grands marchés que compte la région de Matam. Ce, en plus des hôpitaux, des centres de santé et de plusieurs infrastructures publiques parmi lesquelles les services financiers, les bureaux de postes et de la Senelec.

L'opération qui fait suite aux vastes campagnes de sensibilisation sur les mesures d'hygiène individuelle et collective pour contenir la menace du coronavirus, intègre, de l'avis du capitaine Fall, chef de la Brigade régionale d'hygiène de Matam, «une stratégie de coups de poing à travers des opérations de désinfection d'envergure qui se feront entre 18 heures et 22 heures».

Ces actions de désinfection qui font partie de la Stratégie nationale de lutte contre l'épidémie, édictée par le Chef de l'Etat, qui ont déjà commencé au niveau des marchés de Kanel et Ourossogui, toucheront les marchés des communes de Matam, Nabadji, Bokidiawé, Waoundé et Orkadiéré... Avant d'intéresser les deux hôpitaux de la région, les districts sanitaires (Matam, Thilogne, Kanel, Ranérou) et le centre secondaire de santé de Waoundé et par la suite plusieurs infrastructures publiques.