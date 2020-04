Sénégal: Recrudescence de cas positifs en banlieue dakaroise - L'absence de l'engagement communautaire risque de plomber le travail des autorités sanitaires

Pour instaurer une bonne stratégie de lutte contre la pandémie du covid19, les autorités sanitaires ont scindé en 5 districts sanitaires, les départements de Pikine et Guediawaye.Un seul à Guediaawaye et 4 autres dans le département de Pikine. Ce département a d'ailleursenregistré 11 cas positifs du covid19, tandis que le district de Yeumbeul passe de 7 cas à 14 cas,à cause des 6 nouveaux cas détectés hier, jeudi 16 avril et d'un nouveau cas contact issu de la situation journalière d'hier, jeudi.

Dans les districts de Pikine, on comptabilise aussi 11 nouveaux cas,une légère hausse au niveau du district de MBAO qui a enregistré 14 cas,à cause du nouveau cas communautaire qui est issu des 21 cas suspects. Ce qui a porté le nombre à 14. Tout comme le district qui a enregistré un nouveau cas de contamination communautaire issu de la situation d'hier, jeudi. Soit 21 cas sur les 412 testés.

Plus de 100 personnes «contacts» vers un confinement

La situation de Yeumbeul a accéléré les actions de la part de l'autorité administrative et locale qui ont mis les bouchées doubles pour rendre opérationnel l'arrêté du Gouverneur sur les rassemblements et la fermeture de marché. La commune de Yeumbeul présente les mêmes caractéristiques que la commune de Keur Massar avec sa forte densité au km2, où les marchés foisonnent de partout, la grande avenue ne désemplit jamais avec son lot de véhicules de transport en commun bondés jusqu'au marche pied, convoyant les populations.

Les artères ont été dégagées par sous-préfet qui a aussi déguerpi des tabliers qui ont créé des marchés occasionnels avec de fortes affluences humaines. «Même avec l'interdiction de marché et de regroupement,le combat est loin d'être gagné si l'engagement communautaire n'est pas de mise», a déclaré un responsable. «Il faut que les gens aient le reflexe de maintenir les gestes barrières, le port du masque, le respect de la distanciation sociale etc. Hélas, tel n'est pas le cas. Il faut un engagement communautaire sinon toute les actions seront vouées à l'échec», a fait savoir ce responsable.

On nous signale que plus de 100 personnes en contact avec les 6 nouveaux cas, sont identifiés et seront en confinement pour les besoins des tests. Le réceptif hôtelier est déjà prêt tout comme les bus de DDD qui assurent la liaison. C'est dire que malgré les efforts consentis par les autorités sanitaires dans la riposte face au covid-19, l'insouciance d'une frange de la population risque d'annihiler tous les efforts car,qu'elle n'adopte aucun geste barrière. On se rassemble, on ne porte pas de masque, les populations vaquent à leurs occupations comme si ne rien n'était.Les autorités demandent aux populations un engagement de leur part pour ensemble, lutter, avec efficacité contre cette pandémie.