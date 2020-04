Sénégal: Elimane Sall, président de l'association des locataires du Sénégal - «Au minimum cinq personnes nous appellent par jour, pour faire part des décisions de jugement»

Le président de l'Association des locataires du Sénégal, Elimane Sall, apprécie positivement la décision du président de la République ordonnant la suspension des mesures d'expulsion des locataires. La mesure est salutaire à son avis car, depuis la déclaration du coronavirus (Covid-19), en moyenne cinq locataires interpellent quotidiennement son association pour un différend avec leurs bailleurs.

Quelle est votre impression par rapport à la décision du chef de l'Etat ordonnant la suspension des mesures d'expulsion de locataires ?

C'est une demande qu'on avait formulé, à travers une lettre qu'on avait adressée au chef de l'Etat, il y a de cela deux semaines, de geler tout ce qui est congés, expulsion, assignation. On avait estimé qu'avec la maladie, les gens devaient rester chez eux. Expulser des locataires ne pouvait pas donc faire respecter les mesures barrières édictées par les autorités.

Quand le président de la République a sorti, en premier lieu, des décisions, nous étions sur notre faim parce que nous n'étions vraiment pas associés dans les mesures qu'il avait prises dans un premier temps. On a dû le relancer. On avait assisté à des scènes d'expulsion malgré les mesures édictées par les autorités sanitaires. Qu'il prenne cette décision, nous lui en remercions et l'accueillons très favorablement.

Combien de menaces d'expulsion avez-vous répertoriées ?

Depuis que la maladie s'est déclarée, chaque jour, il y a au minimum cinq personnes qui nous appellent, pour nous faire part des décisions de jugement. Avant-hier, il y a une dame qui nous a appelés, c'est une décision de justice de 2018 que les gens ont brandi pour l'expulser. Quand on parle de non payement de loyer de deux mois, il y a eu des bailleurs qui ont eu peur et qui sont tout de suite montés sur leur garde, pour harceler leurs locataires. Ils n'ont pas compris le sens de notre appel. C'est juste un effort de solidarité nationale qu'on voulait de la part de tout le monde. Mais, on n'a jamais demandé à un locataire de ne pas payer son loyer. C'est insensé.

Le simple fait d'arrêter les mesures d'expulsion suffit-il ?

On aurait souhaité que ceux qui ont perdu leur travail puissent être accompagnés financièrement. Mais la difficulté principale vient de comment recenser ces locataires. Nous, en tant qu'association, nous n'avons ni les moyens, ni la possibilité de faire un recensement national. C'est le rôle régalien de l'Etat qui devait avoir une base de données fiable pour savoir dans chaque commune, il y a combien de locataires. Evidemment, cela n'existe pas.

Pour pouvoir dispatcher de l'argent entre ces locataires, ça allait causer énormément de problèmes. Et, ça fait partie des mesures qu'on avait demandé, de payer un à deux mois de loyer pour tout le monde. Mais l'Etat, ne sachant pas comment faire le dispatching, s'est rabattu sur la deuxième demande que nous avions formulé c'est-à-dire geler tout ce qui est expulsion et congés, en attendant que la crise soit traversée.

Ne craignez-vous pas une réticence des bailleurs à appliquer la mesure ?

La loi, c'est la loi. De toute façon, une loi s'applique à tout le monde. Il faut que les bailleurs comprennent que dans une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Ceux qui vont avoir des problèmes, c'est des cas classiques. Il y en a tout le temps. Tous les jours, il y a des contentieux au tribunal. Ce sont ces contentieux-là qui vont être gelés pour l'instant. Les huissiers n'ont plus la possibilité de venir expulser des locataires. La mesure n'a pas dit aux locataires de ne pas payer. Ceux qui peuvent le faire, doivent s'acquitter de leur devoir.

Des associations comme la vôtre, ont-elles les moyens de «contraindre» des bailleurs à respecter la loi, en cas de refus ?

On ne peut que dénoncer. Nous n'avons pas le pouvoir, ni l'autorité de contraindre un bailleur. Mais, on peut quand-même dénoncer, attirer l'attention des autorités, comme nous avons eu à le faire quand la maladie s'est déclarée. A chaque fois que nous voyons des bailleurs réticents, nous sensibilisons d'abord les locataires, en leur disant qu'ils ne peuvent pas être expulsés pendant la maladie. S'il y a des bailleurs réticents et qui défient l'autorité, l'Etat prendra les mesures nécessaires.