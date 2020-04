Sénégal: Gestion de la distribution de l'aide alimentaire à Dakar plateau - Des conseillers vilipendent Alioune Ndoye

Décidément, l'aide alimentaire à distribuer aux familles démunies dans le cadre de la riposte contre la pandémie du Coronavirus est partie pour perturber la quiétude politique qui régnait dans le pays, avec l'apparition du Covid-19. Pour cause, sa gestion est jugée scandaleuse par certains, dont des conseillers dans la commune de Dakar Plateau.

En effet, dans une pétition signée par quelques élus locaux, dont notamment Pape Diouf, Cheikh Ngom, Mame Faguèye Diop, tous de la coalition Taxawu Dakar et leurs collègues Assane Bissichidu Pvd, ou encore Matar Samb du Pds entre autres ; ceux-ci vilipendent la gestion de l'édile de la commune. Ils accusent le maire socialiste de distribution partisane.

Dans la note parvenue à Sud quotidien, ces conseillers disent avoir constaté «avec regret que de manière répétitive et persistante, dans cette période de chaos, avec notamment le déclenchement de la lutte nationale contre la pandémie du Covid-19, que le maire Alioune Ndoye s'illustre avec des méthodes déloyales et prohibées dans la distribution des vivres destinés aux populations de la Commune qui en ont le plus besoin».

Pour enfoncer le clou, la bande à Pape Diouf, non moins conseiller à la ville de Dakar, révèle que les vivres ont été confiés, dans certains quartiers, à des responsables politiques du même bord politique que l'actuel ministre de la Pêche. Ils diront à cet effet «qu'à Rebeuss, l'aide destinée à toute la population a été livrée chez une responsable politique, présidente de la Section locale du Parti socialiste; la même méthode est mise en branle à Darou Salam, Kayes Findiw, Thieudème, YakhDieuf, Cité Cap-verdienne, entre autres quartiers de la Commune du Plateau». Pis, ils trouvent que «le cas de NiayesThioker est plus flagrant, où la responsable socialiste avoue sur une vidéo largement diffusée avoir donné à ses militants, non sans affirmer avec insolence qu'elle ne se préoccupe pas des élus et du Délégué de Quartier».

En termes clairs, ils accusent le ministre socialiste d'avoir confié la distribution de l'aide alimentaire à ses camarades du Parti socialiste (Ps). Ne s'en limitant pas là, ces adversaires politiques du maire de Dakar Plateau disent avoir été écartés de tout ce qui se fait dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ils dénoncent ainsi «la mise à l'écart par le maire Alioune Ndoye de l'équipe municipale avec laquelle, il ne communique pas, mettant somme toute les populations dans l'ignorance totale de la stratégie communale, s'il en existe, pour faire face au Covid-19».A noter, par ailleurs que le ministre de la Pêche, non moins maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye était injoignable par nos services sur son numéro portable hier, dans la soirée.