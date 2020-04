Sénégal: Hausse du nombre de tests journaliers de COVID-19 - DR Ousmane Guèye annonce l'élargissement de la fourchette

Un record de test a été établi pour la seule journée du jeudi 16 avril, soit 435 tests réalisés. Seulement, même si ce fait est inédit, le Dr Ousmane Guèye ne valide pas l'idée de tester toute la population sénégalaise.

Le Directeur du Sneips, membre du Comité national de la gestion des épidémies (Cnge), pense néanmoins élargir la fourchette des tests de détection de la maladie à Covid 19, en faisant tester toutes les personnes qui viennent en consultation dans un hôpital présentant des symptômes du nouveau coronavirus. Dans la foulée, il a ajouté que les tests de dépistage rapide (Tdr) seront disponibles dès le mois de juin, non sans manquer de préciser que l'Institut Pasteur de Dakar et une structure britannique y travaillent.

La demande persiste et les adeptes des tests pour tous se multiplient, mais le directeur du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé (Sneips) reste ferme sur la question, et dit « non » à l'option de tester les 16 millions de Sénégalais. « Si on prend la population française qui est à plus de 80 millions d'habitants avec 1 million de tests, cela veut dire que le Sénégal qui est à 16 millions d'habitants devrait juste faire 1000 tests, proportionnellement parlant. Même si comparaison n'est pas raison, je pense qu'aujourd'hui, vu la densité et la démographie de chaque pays, nous pouvons penser que les tests que nous effectuons sont largement suffisants », a expliqué Dr Ousmane Guèye.

Si le spécialiste réfute cette option de test massif, il n'écarte pas la possibilité d'élargir la fourchette des tests réalisés. « La politique que nous voulons appliquer, c'est d'associer à ce qui est déjà en train de se faire concernant les dépistages des cas positifs à la Covid 19, des tests aléatoires » ; a renseigné le directeur du Sneips. Et de préciser : « les tests aléatoires consistent à tester toutes personnes qui présentent des symptomatologies similaires et qui arrivent à l'hôpital. Et également, de fouiller dans les registres pour contacter ceux qui étaient là auparavant et qui présentaient des symptômes similaires. Je pense que cette nouvelle méthode permettra d'augmenter l'éventail, la fourchette de personnes testées ».

Dans la même veine, le patron du Sneips a évoqué les tests de dépistages rapides qui devraient, selon lui, être disponibles en juin. « Les gens sont en train de travailler sur les tests de diagnostics rapides (Tdr). Je pense que l'Institut Pasteur de Dakar en collaboration avec une structure britannique va bientôt mettre ces Tdr à la disposition des populations au plus tard au mois de juin. Et ces tests sont concluants, c'est-à-dire en ayant une bonne spécificité et une bonne sensibilité, je pense qu'il n'y a pas de soucis. Et cela permettra d'augmenter la fourchette des dépistages», a ajouté Dr Ousmane Guèye.

Transmissions communautaires et respect des règles de prévention

Pour le Dr Ousmane Guèye, la solution la plus efficace pour endiguer la propagation des transmissions communautaires est celle de la discipline, le respect des règles édictées par les autorités. Parlant des cas communautaires, il dira ainsi, « C'est un casse-tête pour tout le monde et dès que vous avez ces cas communautaires, c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, on n'a plus un cas communautaire mais une vingtaine de cas communautaires. Ce qui veut dire qu'on doit redoubler d'efforts, on doit être très vigilant et on doit insister au niveau de la population pour le respect et l'application des mesures d'hygiènes individuelles et collectives. Mais également le respect des mesures présidentielles concernant le couvre-feu, les rassemblements et le port de masques» a diagnostiqué le Dr Ousmane Guèye. Et de conclure : « si aujourd'hui nous voulons effectivement venir à bout de la transmission communautaire, il faut respecter ce confinement partiel et également les mesures d'hygiènes individuelles et collectives ».