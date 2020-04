Maroc: Mehdi Benatia - Le Marocain ne regrette pas sa carrière

Révélé à l'AS Roma, Mehdi Benatia a connu par après deux grands clubs. Le Bayern Munich et la Juventus. Bien que le joueur soit performant dans ces différentes équipes, il n'a pas pu durer longtemps. Faute à la rude concurrence. Même avec la sélection, l'ex capitaine des Lions de l'Atlas a soufflé le chaud et le froid. Avec son talent, il aurait pu faire mieux. Mais, le défenseur ne regrette pas la carrière qu'il a faite.

« Non, je n'ai pas le temps d'en avoir. Je ne regarde pas en arrière. Je n'aime pas dire que j'aurais dû faire ceci ou cela. Je suis heureux, c'est déjà bien et ça aurait pu être pire. Donc non, pas de regrets dans ma vie. Et c'est certainement le plus important ! », a-t-il fait savoir dans une interview accordée à Goal.

Le dernier choix en date de Mehdi Benatia qui a surpris plus d'un est sa signature au Qatar à Al-Duhail. Le joueur de 33 ans avait encore de choses à revendre en Europe. Mais non ! Comme il l'a dit plus haut, il n'a aucun regret pour sa carrière.