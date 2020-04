Madagascar: Trésor public - Des dispositifs spéciaux pour le paiement des pensions des retraités

Le ministère de l'Economie et des Finances (MEF) a mobilisé des moyens pour la réussite du paiement des pensions des retraités.

Les retraités ont bien été servis ce vendredi 17 avril pour cette première journée de paie. Les dispositifs mis en place par le MEF et le Trésor public ont permis aux aînés considérés comme les plus vulnérables face au coronavirus, de percevoir leur pension en toute dignité, et dans le respect des mesures de prévention et de protection.

Discipline. D'une manière générale, les pensionnés ont fait preuve de discipline. Aucun attroupement n'a été constaté, et les personnes âgées ont évité la fatigue et les coups de soleil, puisque des chapiteaux munis de chaises individuelles ont été placés le long de la rue, devant la Paierie générale à Antaninarenina. Les consignes ont bien été respectées grâce au système de paiement mis en place par le MEF, en collaboration avec trois autres départements ministériels. En effet, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a fourni des masques lavables pour les pensionnés. Le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme a assuré leurs distributions sur les différents sites du Trésor public. Le ministère de la Sécurité publique a, pour sa part, assuré la sécurité ainsi que le respect de la distanciation sociale d'un mètre. Pour la réussite du dispositif, le MEF a mobilisé des agents supplémentaires.

Attention particulière. Lors de cette première journée de paiement des pensions des retraités, le ministre de l'Economie et des Finances Richard Randriamandranto, s'est rendu sur place pour constater de visu le déroulement des opérations. Une occasion pour lui de faire état de l'attention particulière que le gouvernement apporte aux aînés. « Les personnes âgées font partie de ceux qu'on qualifie de personnes vulnérables, d'où la nécessité de protéger leur santé. C'est pourquoi nous avons mis en place ces dispositions spéciales pour le grand paiement de ce mois d'avril », a-t-il déclaré. Il a également annoncé le renforcement de la stratégie de sensibilisation des pensionnés sur l'utilisation d'autres moyens de paiement de leurs pensions, notamment le virement bancaire, ou encore le « mobile banking ». Le directeur général du Trésor, Ihaja Ranjalahy, a quant à lui affirmé que le département ne cesse d'améliorer les services rendus aux usagers, notamment aux personnes âgées, puisqu'elles tiennent une place importante dans la société malgache.

A l'heure actuelle, 44 000 pensionnés sont recensés auprès du Trésor d'Antananarivo. A noter que ces dispositions spéciales sont mises en place dans les paieries des régions d'Analamanga, d'Atsinanana et d'Haute Matsiatra, et s'étaleront sur dix jours, c'est-à-dire jusqu'au 28 avril 2020. Après Antaninarenina, la délégation gouvernementale s'est rendue à l'immeuble Plan Anosy, à la Perception principale d'Atsimondrano, pour la même sensibilisation sur les mesures sanitaires recommandées par le gouvernement malgache. Des baumes « Fosa » ont été, par ailleurs, distribués aux pensionnés durant ces opérations. Il s'agit d'un baume à base de plantes médicinales produit par une entreprise locale. Un honneur pour l'industrie locale, qui continue de faire preuve de solidarité à l'endroit du gouvernement dans cette lutte contre le coronavirus.