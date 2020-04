Ile Maurice: COVID-19 - Prolongement des mesures de soutien aux travailleurs et aux entreprises

communiqué de presse

GLors d'un point de presse qui s'est tenu au bâtiment du Trésor à Port Louis en début de soirée, le ministre des Finances, de la Planification et du Développement économiques, Dr Renganaden Padayachy, a annoncé que les dispositifs de soutien pour les travailleurs formels et indépendants seront prolongés de même que pour les grandes, petites, moyennes et micro- entreprises, afin de les accompagner au mieux dans cette crise économique sévère due à la pandémie de Covid-19.

Le décaissement des fonds, dans le cadre de l'application prolongée du Wage Assistance Scheme et du Plan d'assistance au secteur informel, se montera à Rs 4 milliards et Rs 500 millions, respectivement. Pour le mois dernier, le Wage Assistance Scheme avait bénéficié à 243 000 employés pour un montant total de quelque Rs 1,5 milliards. Le Plan d'assistance au secteur informel a couté Rs 835 millions et a touché 163 000 travailleurs indépendants.

Wage Assistance Scheme

Ce plan a été mis en place pour assurer que les employés du secteur formel reçoivent leur salaire. Le ministre a appelé à la responsabilité et à la solidarité des entreprises.

Il a ajouté que deux conditions y sont attachées : les entreprises s'engagent à verser le salaire de leurs employés, et ne procèderont à aucun licenciement. La Mauritius Revenue Authority (MRA) veillera à ce que ces conditions soient respectées.

Pour le mois d'avril, le gouvernement paiera la totalité des salaires de ceux touchant jusqu'à Rs 25 000, et contribuera cette même somme pour ceux dont les salaires sont dans la fourchette de Rs 25 000 à Rs 50 000.

Cette mesure ne s'appliquera qu'en partie pour Rodrigues et Agaléga, la période de confinement ayant pris fin le 15 avril. En conséquence, les travailleurs du secteur formel de ces deux îles seront octroyés Rs 12 500.

Pour avoir droit à ce soutien, les employeurs devront s'enregistrer, comme ils l'ont fait pour le mois de mars, auprès de la MRA, https://www.mra.mu/.

Plan d'assistance au secteur informel

A propos du plan d'assistance au secteur informel, Dr Padayachy a indiqué qu'une somme de Rs 2 550 sera versé uniquement aux travailleurs indépendants de Maurice pour la période du 16 au 30 avril, Rodrigues et Agaléga n'étant plus en confinement.

Plan de soutien aux entreprises

La Banque de Maurice a revu son taux d'intérêt à 1,5% pour le Special Relief Amount, qui est un élément important de son plan de soutien.

En outre, sous ce programme, la State Investment Corporation pourra garantir jusqu'à 60% des prêts aux petites et moyennes entreprises ayant un chiffre d'affaires de moins de Rs 50 millions, et jusqu'à 50% pour les compagnies avec un chiffre d'affaires de plus de Rs 50 millions.

Relancer l'économie après le confinement

Le grand argentier a également annoncé que le ministère des Finances, de la Planification et du Développement économiques, travaille sur un plan pour relancer l'investissement et l'économie après la période de couvre-feu sanitaire.

Rappelant que la crise du Covid-19 pèse lourdement sur l'économie mondiale aussi bien que locale, en raison du confinement de la moitié de la planète qui est appelé à durer, il a affirmé, qu'à cet effet, toutes les techniques conventionnelles et non-conventionnelles ainsi que plusieurs options de financement sont à l'étude.

Citant les estimations faites par le Fonds Monétaire International (FMI) en janvier 2020 qui prévoyaient une croissance mondiale de 3,3% pour cette année, il a souligné que celles-ci ont été révisées à une croissance négative de 3%, soit la pire récession que le monde ait connue depuis la grande dépression de 1930.

Les perspectives pour Maurice, selon Dr Padayachy, ne sont pas plus optimistes. Les prévisions du FMI pour Maurice tablent sur une croissance négative de 6,8%.

« Toutefois, en se basant sur les données actuelles, mon ministère, l'Economic Development Board et la Banque de Maurice anticipent une croissance négative entre 7% à 11%, et une montée du chômage à 17,5% », a-t-il déclaré.

Point quotidien sur l'évolution de la situation sanitaire liée au Covid-19

Maurice enregistre son cinquième jour consécutif sans détection de cas positif.

Par contre, 27 nouvelles guérisons ont été recensées portant le nombre de patients guéris à 108. Le pays compte donc 324 cas positifs, et 204 cas actifs.

Un total de 9755 tests a été effectué par le laboratoire central de Candos à ce jour.

#ResOuLakaz #BeSafeMoris