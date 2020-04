Sénégal: Stade de Mbour (Ligue 1) - Le club se réorganise pour mieux gérer la reprise

Le Stade de Mbour devait fêter cette année son 60ème anniversaire, mais le Covid-19 est passé par là. Le club qui alterne le bon et le moins bon en championnat compte gommer ses échecs du passé et faire beaucoup mieux. Pour les dirigeants, le soutien des autorités sera indispensable pour assurer une meilleure gestion de la reprise.

Le club fanion de la capitale de la Petite Côte, le Stade de Mbour, a 60 ans cette année. Durant son parcours, l'équipe qui comptait en son sein des joueurs pétris de talents à l'image de Maboury Niang, Félix Gomis, Idrissa Youssoupha Fofana, Doudou Thiam, Cheikh Tidiane Niass, Mady Koté, Alioune Guèye, entre autres, a connu des hauts et des bas dans les années 1980.

Le Stade de Mbour a connu des moments chauds, avec la descente aux enfers pour la première fois en 1983-84, avant de retrouver l'élite en 1988 à la suite d'un tournoi de montée en 2ème division, se rappelle Samba Niébé Ba, son chargé de communication.

Les années 1990 vont être très prolifiques pour le Stade de Mbour avec le transfert de deux joueurs dans les pays du Golf. L'équipe a également disputé une première demi-finale de Coupe du Sénégal junior et senior toutes perdues.

Le club a aussi connu le passage de dirigeants émérites comme Babacar Lèye, Fodé Seyni Sagna, Ibrahima Faye, Médoune Cissé, Karim Sarr, Saliou Samb et aujourd'hui le club est sous le magistère d'Abdoulaye Guèye.

Son secrétariat-école reste un véritable centre de formation de cadre du sport et a produit de célèbres administratifs comme Saliou Dièye, Ibrahima Thioye, feu Galo Mbodj, feu Cheikh Demba Niang, feu Mody Dieng, Doudou Cissé, Samba Niébé Bâ, Bassirou Seck, Macodou Niang, Abdoulaye Cordira Diop, Pape Amar Mbodj. Selon toujours Samba Niébé Bâ, l'une de ses grandes satisfactions du Stade de Mbour reste Abdoulaye Sarr.

«Un modèle de réussite administrative et technique», selon lui. «La table de référence des Stadistes n'est pas une table garnie de trophées ou de scalp, mais une «école» qui a participé à la formation où à l'acquisition d'un métier à pas mal de ses pensionnaires», reconnaît-il.

«Avec Lamine Sano, Gamou Thioune, Badara Ndiaye, nous avons réussi à former de très grands joueurs dont Sougou, Cheikh Tidiane Niass, etc., avec qui nous étions parvenus à pratiquer le plus beau football des championnats ; bien que nous n'ayons pas réussi à gagner des trophées», soutient Lamine Kane, ancien entraineur du club mbourois. Aujourd'hui, se félicite-t-il, l'objectif de faire revenir le public a été largement atteint.

Car le Stade de Mbour cristallise toutes les passions au niveau de la ville, du département, même s'il a encore du mal à entrer dans l'histoire.

Un sursaut d'orgueil

«Le Stade de Mbour est l'équipe qui fait bouger les Mbourois. Il remplit et anime les Stades, particulièrement la chaudière Caroline Faye. Le club est un modèle de solidarité, d'inclusion et de participation de sa jeunesse à ses activités», fait savoir Samba Niébé Bâ.

La saison 2019-2020 a été abordée non sans difficultés puisque l'équipe managée pour le nouvel entraîneur Cheikh Guèye a connu une série de défaites qui mettait le club au bas du tableau.

Le malheur ne venant jamais seul, Saliou Samb président du club démissionnait de son poste, plongeant supporters et autres dirigeants dans un flou total.

Abdoulaye Guèye a alors pris la relève, en début décembre, pour réarmer les joueurs et réussir un sursaut d'orgueil. L'entraîneur et ses poulains mettent le pied sur l'accélérateur et ont obtenu des victoires qui ont permis à l'équipe de sortir la tête de l'eau et de terminer la première partie du championnat à la 7e place.

Malheureusement, cet élan de redressement sera bloqué par l'apparition de la pandémie du coronavirus qui a entraîné l'arrêt du championnat national.

Selon Abdoulaye Guèye, «il faut, malgré tout, gérer le quotidien avec les moyens du bord, avec des cotisations, le soutien des partenaires».

Heureusement, soutient-il, en prévision de la gestion de la saison, beaucoup d'actions avaient été faites pour renflouer les caisses. N'eût été le coronavirus, a estimé M. Guèye, la saison allait être gérée sans coup férir.

Le vin étant tiré, il faut le boire, relève le président du Stade de Mbour qui note qu'il se joint à l'appel de tous les dirigeants sportifs, à l'endroit de l'État, pour soutenir les clubs, si toutefois, le championnat devait reprendre.

«Il est heureux que nous ne soyons pas restés les bras croisés, à travers des discussions, nous sommes en train de réfléchir pour nous organiser», a fait savoir Abdoulaye Guèye.

Mais il considère que, pour l'heure, le maître-mot, c'est de se conformer aux décisions prises par le Président de la République, «pour qu'ensemble, nous puissions porter le coup fatal au Covid-19».