Sénégal: Biram Faye de Delteco Gbc. (Espagne) - Le prototype d'un «intérieur nouvelle génération»

Âgé de seulement 20 ans (il est né le 10 mars 2000), Biram Faye est déjà, cette année, la principale arme offensive du club; Très agile malgré sa taille (2,06 m) et son poids de 100 kg, le jeune pivot est très à l'aise sur les parquets.

Formé au Sénégal puis à Herbalife Gran Canaria, il est considéré comme étant l'un des meilleurs de sa génération en Afrique et aussi en Europe.

Biram Faye a rejoint le club d'Avila Autentica Basket, où il a pu réaliser une bonne saison 2018-2019 avec 11,3 points, 8 rebonds, 0,4 passes décisives et 1,5 contre en moyenne par match. Il a établi son record de la saison avec 27 points en 33 minutes contre Minorque le 09 mars 2019 et a réussi un record de 14 rebonds en 33 minutes contre Minorque le 09 mars 2019. L'intérieur sénégalais avait également enregistré 9 doubles-doubles.

« J'étais à Gran Canaria, par la suite on m'avait prêté à Avila. J'ai fait une très bonne saison dans ce club, puisque j'étais le meilleur rebondeur dans la ligue », soutient-il. Mais il ne compte pas en rester là. « Je suis jeune et je continue toujours à apprendre dans un championnat aussi relevé que celui de l'Espagne », reconnaît-il.

Prêté cette saison à Gipuzkoa Bc actuellement connu sous le nom de Delteco Gbc, Biram Faye a pour objectif d'aider le club à faire son comeback en Liga Endesa (D1) après sa relégation en D2 ou Leb Oro.

Et il a d'ores et déjà récolté en moyenne 3,5 points, 2,1 rebonds et 0,1 passes décisives par match. Le coéquipier de Jean Jacques Boissy en équipe nationale a battu son record de la saison avec 10 points en 12 minutes contre Almansa le 01 décembre 2019 et pris également 7 rebonds en 16 minutes contre Ourense le 17 novembre 2019.

Biram Faye s'était fait remarquer lors de l'Afrobasket des U18 en 2018 au Mali où il a été élu meilleur rebondeur de sa catégorie.

Auteur d'un premier tour de haut vol, enchaînant des performances stratosphériques à chaque match comme ce fut le cas face au Rwanda (26 points et 17 rebonds), puis face à la Tunisie (28 points et 17 rebonds), contre l'Algérie (14 points et 20 rebonds) et contre l'Angola (18 points et 5 rebonds),

Biram Faye était l'un des grands artisans de la série d'invincibilité jusqu'en finale de l'équipe nationale des U18 du Sénégal lors de cette Coupe d'Afrique.

En quatre rencontres, il avait affiché une excellente moyenne en double-double de 21.5 points dont 53.4% de réussite au tir, 64.1% à 2-points, 66.7% au lancer franc, 14.8 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 2 contres pour 29.8 d'évaluation.

L'équipe du Sénégal s'était logiquement appuyée sur sa puissance physique et son énorme talent pour enchaîner les victoires tout au long de la compétition.

Même si les « Lionceaux avaient été battus en finale par le Mali dans un classico explosif, Biram avait inscrit 27 points, 14 rebonds, une passe décisive et 3 blocs. « La défaite en finale contre le Mali lors de l'Afrobasket 2018 fait partie de mes plus mauvais souvenirs. Je voulais tellement amener la coupe au Sénégal », regrette-il.

... Prêt pour l'équipe nationale A

Ultra mobile, versatile, shooteur, Biram possède toutes les qualités d'un intérieur nouvelle génération. Il est très complet et s'implique dans tous les aspects du jeu, surtout les rebonds et les contres.

Pour un pivot d'ailleurs, il a une vitesse et une aisance technique incroyables. Et toutes ces qualités sont, selon lui, le fruit d'un long labeur en Europe. « Rien n'est facile dans cette vie.

J'étais dans un club en Espagne dont on m'avait renvoyé sous prétexte que j'étais nul comme joueur. J'avais déposé mes valises par la suite à Gran Canaria, et je me suis donné à fond.

Je progressais au fil des années et j'ai beaucoup appris dans ce club, avant de partir à Avila où je faisais partie des meilleurs », explique-t-il. Et de rajouter : « J'ai beaucoup de distinctions personnelles, surtout en Mvp. J'ai fait quatre ans en Espagne et pendant ces quatre ans, j'ai été élu meilleur joueur en cadet et junior ».

Fort logiquement, Biram Faye veut poursuivre son ascension et intégrer l'équipe nationale A du Sénégal.

Conscient qu'il a déjà tout ce qu'il faut, niveau vision de jeu et qualités de passeur, il dit être prêt à contribuer et prendre ses responsabilités si, bien sûr, on fait appel à ses services. « Nous avons des joueurs talentueux, et je crois dur comme fer que nous (les U19) avons notre place en équipe A.

Peut-être d'ici deux ou trois ans, ce groupe va jouer les grands rôles. Pour le reste, c'est le coach qui décide, je ne suis qu'un joueur et c'est lui qui a le dernier mot. Nous sommes des Sénégalais et nous voulons aider notre pays à aller de l'avant.

Je suis prêt pour rejoindre l'équipe A et défendre dignement nos couleurs ». En attendant , Biram Faye fait son chemin lentement mais sûrement en 2ème division du championnat d'Espagne. Nul doute qu'une belle carrière l'attend !