Sénégal: La Ligue islamique mondiale offre 12 lits de réanimation

La Ligue islamique mondiale (Lim) apporte une importante contribution à la lutte contre le coronavirus. Elle a remis, hier, 12 lits de réanimation, 12 moniteurs multiparamétriques, 12 oxymétries de pouls portatifs, entre autres équipements.

La Ligue islamique mondiale (Lim) a répondu de fort belle manière à l'appel du Chef de l'État, Macky Sall. Elle a offert des équipements essentiels à la prise en charge des malades infectés par le coronavirus.

Elle a fait un don composé de douze lits de réanimation, autant moniteurs multiparamétriques, d'oxymétries de pouls portatifs, d'extracteurs d'oxygène et mille masques à haute concentration.

En plus de l'appel à l'action contre le Covid-19 lancé par le Président, Macky Sall, le relèvement des plateaux techniques des hôpitaux est inscrit dans l'agenda de Ligue.

«Le directeur du bureau de la Ligue islamique mondiale au Sénégal, Mahmoud Omar Fallatah, a indiqué que le Secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Docteur Mouhamed Abdoul Karim Al Issa, en plus de répondre favorablement à l'appel du Chef de l'État du Sénégal, souligne que ce geste rentre dans la stratégie d'intervention en cas de calamités», lit-on dans un communiqué transmis à la rédaction.

La Ligue œuvre dans l'action sociale depuis une quarantaine d'années au Sénégal et va au-delà de la promotion de l'Islam.

Depuis plusieurs années, la Ligue est au chevet des couches vulnérables à travers différents projets sociaux, éducatifs, culturels et sanitaires. La Ligue a construit des forages en zone rurale et deux centres de santé à Thiès et à Kaolack et une école d'enseignement à Guédiawaye.

«Parmi ces interventions, on note, dans le domaine de la santé, l'organisation de camps d'opération de la cataracte à Mbacké dans la région de Diourbel en 2017, au Centre hospitalier national de Pikine en 2018 et au Centre médico-social de l'Ipres en 2019 à Dakar. Au total, 900 personnes ont pu être opérées gratuitement et plus de 2.000 personnes consultées gratuitement», selon le communiqué.

À noter que l'année dernière, la Ligue avait sauvé la vie de 23 enfants qui avaient des problèmes cardiaques avec la mise en œuvre du programme d'opération du cathétérisme cardiaque au Centre national universitaire de Fann (Cuomo) avec les médecins cardiologues venus d'Arabie Saoudite qui avaient travaillé avec leurs confères sénégalais.