Sénégal: COVID-19 - Un troisième décès survenu à Ziguinchor

La situation sanitaire se compliquent à Ziguinchor en cette période de pandémie du Coronavirus. La région a enregistré ce vendredi 17 avril 2020, son premier cas de décès et 2 nouveaux cas contact du Covid-19.

Le défunt, âgé de 63 ans, était une transmission communautaire du virus. Interné au site de traitement des épidémies du Centre hospitalier régional de Ziguinchor, mardi 14 avril 2020, il est décédé ce vendredi, à 12H40, des suites de sa maladie.Le défunt habitait le quartier Lyndiane, dans la commune de Ziguinchor.

Quant aux 2 nouveaux cas contact, ils sont domiciliés dans le quartier populeux de Diabir. Ces faits, qui défraient la chronique, continuent à alimenter les discussions dans les familles et lieux de travail.

De leurs côtés, l'administration, ainsi que le corps médical et les autorités territoriales sont en train de faire des pieds et des mains pour davantage sensibiliser et mobiliser les gens, afin de bouter le Covid-19 hors de cette partie de la région méridionale.

On note une adhésion de plus en plus grande depuis un certain temps de la part de nos compatriotes, respectant de plus en plus les mesures barrières et de prévention.